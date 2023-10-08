الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

محمد علي: كلنا مع الرئيس السيسي.. وحلمنا نكمل باقي الإنجازات

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قدم عدد كبير من الواطنين الدعم  الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الانتخابات الرئاسية القادمة 2023/2024، لاستكمال المشروع الوطني، والعمل على تنفيذ التنمية والتطوير في كافة المحاور التي عمل عليها الريس  عبدالفتاح السيسي.

في هذا السياق  قال محمد علي، أحد سكان مدينة الشروق، أن الرئيس السيسي حرص على تقديم العديد من المشروعات الوطنية الضخمة للشعب المصري خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الرئيس قدم التنمية على طبق من ذهب للأهالي في القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجا.

أضاف، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحتاج أن يكمل مشواره والمشروع الوطني، وهذا ما نأمله خلال السنوات القادمة، مرددا احنا معاك ياريس 

إنجازات الرئيس السيسي

ضمن إنجازات السيسي على مدار السنوات الماضية، مبادرة حياة كريمة، العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، محطة الضبعة النووية، حقل ظهر، مشروعات الإسكان الاجتماعي، مشروعات الإسكان المتوسط بكل المحافظات، مشروعات إنشاء مستشفيات جديدة، شبكات الطرق والكباري الضخمة.

https://youtube.com/shorts/LQLW0nH2mR4

الأوراق المطلوبة للترشح تنظيم الانتخابات الرئاسية تؤيد الرئيس السيسي الرئيس السيسي إنجازات الرئيس السيسي

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