الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

شاب: الرئيس السيسي شرف مصر ووفر لها الأمن والأمان (فيديو)

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

حرص عدد من المواطنين على دعم وتأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية القادمة، ولذلك اهتم الجميع بتأييده ودعمه لتوفير حياة أفضل للمصريين.

في هذا السياق قال أحمد محمد السيد، أحد المواطنين لـ" الدستور"، إنه يدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لأنه يحمي مصر، وأنه شرف مصر، ووفر لها الأمن والأمان، مشيرًا إلى أنه لولا الرئيس السيسي لكانت مصر دولة منهكة، كباقي الدول التي سقطت وأصبحت مطمع للجميع.


وتابع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم الدعم للعديد من القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا ضمن المبادرات الرئاسية التي عملت بشكل دؤوب على خدمة الأهالي وحل أزماتهم.
 

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الحملة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي تستقبل حزب الغد 


استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بمقرها الرسمي بمحافظة القاهرة اليوم الثلاثاء، وفدًا من حزب الغد برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى.

استقبل الوفد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي ومستشارها القانوني، مرحبًا بتشريفهم بمقر الحملة.

وتابع فوزي موجهًا الشكر والتقدير لدور حزب الغد بالمشاركة الفعّالة في دعم المرشح، ودور الحزب في مناشدته للسيد عبدالفتاح السيسي الترشح، حيث عقدوا العديد من المؤتمرات لدعم وتأييد المرشح، مؤكدًا على مبدأ التشاركية الجماعية بين كافة أطياف الشعب المصري، مشيرًا إلى ضرورة توعية المواطنين بالمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري القادم.

وفي نفس السياق، أكد وفد حزب الغد، على قيامهم بعدة مؤتمرات توعوية للتأكيد على أهمية مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية القادمة، وكذلك إبراز إنجازات المرشح الرئاسي على مدار الفترة الماضية.

وأشار وفد "الغد" إلى أن المرشح الرئاسي نجح في تحقيق التوازن بين التنمية والبنية التحتية والأمن الغذائي في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم، مؤكدين أن الحزب يعمل على ابتكار وسائل جديدة لمساعدة الحملة الانتخابية في إظهار صورة مصر بالشكل الأمثل.

الرئيس عبدالفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية الحملة الرسمية ل المستشار محمود فوزي موسى مصطفى موسى

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