مواطن: أدعم السيسى فى الانتخابات لأنه حامى الأرض والعرض ( فيديو)

أبدى عدد كبير من المواطنين تأيديهم للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك لرؤيتهم في أنه الأجدر بتحمل المسئولية ورفع اللواء في هذا الوقت الراهن، خاصًة وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص على تقديم الدعم للمصريين في كل مكان، وخاصًة في ريف وصعيد مصر.



في هذا السياق قال أحد المواطنين، لـ"الدستور"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يستحق أن يبذل الشعب المصري له الكثير، خاصًة وأنه عمل على إعادة تأهيل القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا.

وتابع أحد المواطنين: “أنه حان الوقت لرد الجميل للرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعمه لاستكمال المشروع الوطني، ورحلته الطويلة في محاربة الفقر"، معقبًا: ”السيسي حرص على مصالحنا، وقدم لنا الكثير".



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الهئية الوطنية للأنتخابات تعلن أنتهاء رابع أيام تقديم أوراق الترشح



وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، انتهاء اليوم الرابع من الأيام المحددة وفق الجدول الزمني الصادر عنها في شأن إجراءات ومواقيت الانتخابات الرئاسية للعام 2024.

وحضر أمام لجنة تلقي طلبات الترشح برئاسة المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، محمد فريد سعد زهران، حيث قدّم أوراق ترشحه.

وحرّر طالب الترشح النماذج والإقرارات المطلوبة، والتي أعدّتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك ضمن متطلبات الترشح، كما قدّم الأوراق والمستندات المحددة قانونًا، ومن بينها عدد 30 تزكية من أعضاء بمجلس النواب.

تلقي طلبات الترشح وفحص الأوراق

وقبلت لجنة تلقي طلبات الترشح، الأوراق المقدمة إليها، وتفحص حاليًا جميع الأوراق المُقدمة إليها من طالب الترشح، والتأكد من استيفائها الشروط الدستورية والقانونية والقرارات المُنظمة الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها مستمرة في تلقي طلبات راغبي الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية، يوميًا اعتبارًا من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، عدا اليوم الأخير (السبت) الموافق 14 أكتوبر الجاري والذي ينتهي فيه عمل لجنة تلقي طلبات الترشح في تمام الثانية ظهرًا.