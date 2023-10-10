الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

سائق: الرئيس السيسى سهل التنقل من خلال إنشاء وتطوير الطرق (فيديو)

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

اهتم الأهالي بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك كي يتمكن من تحقيق حلم المصريين في نقل مصر إلى حياة  عظيمة، ومتألقه للأجيال القادمة، مؤكدين أن الرئيس السيسي حرص على مصلحة المواطنين واهتم بأمرهم.

في هذا السياق، قال أحد المواطنين، الذي يعمل سائق لـ"الدستور" إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم الدعم للعديد من المواطنين في مختلف الطبقات، ولذلك فهو الأولى بقيادة مصر، خلال الفترة الراهنة، مشيرًا إلى أنه يدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية القادمة. 

وأضاف: "أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لازم يكمل مسيرته، والمشروعات اللي بدأها"، معقبًا: "الرئيس السيسي هو الأجد والأصلح لقيادة مصر خلال الفترة القادمة، خاصًة وأن الرئيس السيسي قدم الدعم للملايين من الأهالي في ريف وصعيد مصر".
 

 

الهئية الوطنية للانتخابات تعلن انتهاء رابع أيام تقديم أوراق الترشح  

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، انتهاء اليوم الرابع من الأيام المحددة وفق الجدول الزمني الصادر عنها في شأن إجراءات ومواقيت الانتخابات الرئاسية للعام 2024. 

وحضر بعد ظهر اليوم أمام لجنة تلقي طلبات الترشح برئاسة المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، محمد فريد سعد زهران، حيث قدّم أوراق ترشحه.

وحرّر طالب الترشح النماذج والإقرارات المطلوبة، والتي أعدّتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك ضمن متطلبات الترشح، كما قدّم الأوراق والمستندات المحددة قانونًا، ومن بينها عدد 30 تزكية من أعضاء بمجلس النواب.

تلقي طلبات الترشح وفحص الأوراق

وقبلت لجنة تلقي طلبات الترشح، الأوراق المقدمة إليها، وتفحص حاليًا جميع الأوراق المُقدمة إليها من طالب الترشح، والتأكد من استيفائها الشروط الدستورية والقانونية والقرارات المُنظمة الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنها مستمرة في تلقي طلبات راغبي الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية، يوميًا اعتبارًا من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، عدا اليوم الأخير (السبت) الموافق 14 أكتوبر الجاري والذي ينتهي فيه عمل لجنة تلقي طلبات الترشح في تمام الثانية ظهرًا.

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