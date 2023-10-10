مواطن: الرئيس السيسي سعى لتوفير حياة كريمة لنا (فيديو)

حرص أعداد كبيرة من المواطنين خلال الفترة الراهنة على إعلان دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية 2023 / 2024، من أجل استكمال المشروعات الرئاسية والقومية خلال السنوات المقبلة.

في هذا الإطار قال أحد المواطنين لـ" الدستور" إنه يدعم الرئيس السيسي الذي وجه بتنفيذ العديد من المشروعات التي تطور القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًأ في كل المحافظات، وبالأخص في أسوان، معربًا عن دعمه للرئيس في الانتخابات الرئاسية القادمة

تابع: الرئيس قدم الكثير لنا من خلال مبادرة حياة كريمة، مشيرًا إلى أن الكل يدعمه، ونشعر به دومًا إلى جوارنا .

