تحالف الأحزاب: مقراتنا تحت تصرف حملة المرشح عبدالفتاح السيسى

تواصل الأحزاب السياسية الداعمة لتأييد المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، اجتماعاتها لمناقشة خطة الدعم خلال الفترة المقبلة، وكذلك توعية الناخبين بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

وعقد تحالف الأحزاب المصرية، المكون من ٤٢ حزبًا سياسيًا، اجتماعًا، برئاسة النائب تيسير مطر، أمين عام التحالف، لمناقشة خطة التحالف للتوعية بأهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

ووجه «مطر» التهنئة للرئيس السيسى بمناسبة اليوبيل الذهبى لانتصار أكتوبر المجيد، قائلًا: «مع احتفالنا بنصر أكتوبر المجيد، نهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكل سنة ومصر بخير، وشعبها وقيادتها وجيشها وشرطتها، ودائمًا مصر منتصرة وآمنة ومستقرة، والانتصار القادم مع الرئيس السيسى الذى حقق مع مصر انتصارات فى الحفاظ على الوطن وتحقيقه الإنجازات العظيمة لمصر، وتحالف الأحزاب يدعمه بكل قوة، ومعًا من أجل استمرار الإنجازات».

وأكد أمين عام تحالف الأحزاب المصرية أن مصر تعيش فى عهد السيسى عصر الديمقراطية والانتخابات التعددية، مشددًا على أهمية دور التحالف فى دعم الرئيس السيسى ودعم الدولة فى كل المناحى.

كما وجه الشكر للمستشار محمود فوزى، الممثل القانونى لحملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، على حسن الاستقبال خلال لقائه تحالف الأحزاب، مؤكدًا أن التحالف تحت تصرف الحملة، ويقف مع الرئيس السيسى بكل قوة.

وقال: «جميع الأحزاب المصرية شهدت حراكًا سياسيًا وتقدمًا ملموسًا فى العمل الحزبى فى عهد الرئيس السيسى، وتحالف الأحزاب المصرية أصبح له دور ملموس على الساحة الحزبية، وله دور مهم فى دعم الدولة المصرية».

وأشار إلى أن فعاليات مؤتمر «حكاية وطن» وضحت للجميع كيف تحركت الدولة المصرية منذ ٢٠١٤ حتى الآن، وبينت حجم الإنجازات غير المسبوقة التى تمت فى كل ربوع مصر فى عهد الرئيس السيسى، وشرحت أين وكيف أنفقت المليارات من أجل تحسين البنية التحتية.

ولفت إلى أن ارتفاع الأسعار ناتج عن أزمة عالمية أثرت على العالم كله وليس فى مصر وحدها، مشيدًا بقرارات الحكومة الأخيرة بخفض أسعار بعض السلع الأساسية من أجل رفع المعاناة عن كاهل المواطن.

ودعا «مطر» جموع الشعب المصرى للالتفاف حول القيادة السياسية فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها المنطقة، خاصة ما يحدث فى فلسطين.

فيما قال المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب «المصريين»، إن المرحلة الحرجة التى تمر بها المنطقة سياسيًا وأمنيًا تجعل مصر بحاجة إلى الاستمرار فى مسارها، وهو ما لم يتحقق إلا من خلال شخص أعاد لمصر هيبتها داخليًا وخارجيًا.

وأضاف، فى كلمته على هامش اجتماع تحالف الأحزاب المصرية: «لسنا فى حاجة للمجازفة، فلا يوجد مرشح غير السيسى قادر على قيادة دولة بحجم مصر»، مؤكدًا أن التحالف قام على دعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى والدولة المصرية، ويسعى دائمًا لترسيخ هذا المبدأ.

من ناحيته، أكد الكاتب الصحفى طارق درويش، رئيس حزب «الأحرار الاشتراكيين»، على دعم الحزب الرئيس السيسى فى الانتخابات المقبلة، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، وإقامة دولة المؤسسات القوية، وتعظيم الاقتصاد القومى، عبر ما ينفذ من مشروعات صناعية وزراعية مستدامة لمواجهة تحديات العجز فى الموازنة وزيادة الأسعار.

وأضاف: «مصر تعيش حالة من الأمن والأمان بعد ما قدمه الرئيس من جهود، وتطوير قدراتنا العسكرية، ومصر بحاجة إلى قائد فى المرحلة المقبلة لاستكمال المسيرة».

وفى البيان الختامى لاجتماعه، أكد تحالف الأحزاب المصرية، بكامل أعضائه، دعمه المرشح عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال مسيرة الإنجازات والحفاظ على أمن وأمان مصر والمصريين، معلنًا وضع جميع مقراته الحزبية تحت تصرف الحملة الانتخابية، وتفويض الرئيس فى اتخاذ ما يراه مناسبًا لصالح الدولة المصرية فى ظل الظروف المحيطة بالوطن.

وفى الإطار نفسه، عقد حزب «مستقبل وطن» اجتماعًا مهمًا، ضم أعضاء الأمانة المركزية والهيئة البرلمانية لمجلسى النواب والشيوخ، وأمناء الحزب فى المحافظات، لمناقشة خطة عمل الحزب خلال المرحلة المقبلة، فى أعقاب إعلان الحزب عن تأييده لترشح الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة.

وخلال الاجتماع؛ وجه النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب «مستقبل وطن»، أمين التنظيم، الشكر لكل الحضور من القيادات البرلمانية والحزبية، مؤكدًا دعم الحزب ومساندته الرئيس السيسى وفاءً للجميل وتقديرًا للإنجازات الكبيرة التى تحققت، التى لا يمكن لأحد إنكارها، واستكمالًا لمسيرة التنمية التى تشهدها مصر.

من ناحية أخرى، أعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى عن فتح باب الانضمام ضمن صفوف الحملة، لكل الكيانات الشبابية، وذلك استجابة لدعوة هذه الكيانات فى لقائهم الأول مع الحملة.

وقالت الحملة، فى بيان لها: «الشباب عماد المستقبل وقوة الأمة، وهم الذين يحملون رؤية وطموحات عريضة لتحقيق النهضة والتنمية فى مصرنا الحبيبة، فهم أساس حملتنا الانتخابية للمرشح عبدالفتاح السيسى، ويتم تجسيد هذا الدور المهم للشباب ومشاركتهم الفعالة فى بناء وتطوير وطننا».

وتابعت: «ولأن دورهم ذا أثر فعّال وكبير تتشرف الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، بفتح باب الانضمام للحملة الرسمية».