الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: الرئيس السيسي أعاد لمصر هيبتها (فيديو)

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

واصل المصريون دعم وتأييد المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، استكمالًا لمسيرة البناء والتنمية التي أطلقها على مدار السنوات العشر الأخيرة.

في هذا الإطار، قال أحد المواطنين لـ" الدستور" إنه يدعم  الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ اللحظة الأولي التي تولى فيها الحكم، وذلك لحبه الشديد لشخصيته القيادية وحكمته في التعامل مع القضايا الدولية، معقبًا:" الرئيس السيسي أعاد لمصر هيبتها".

وتابع: الرئيس عبدالفتاح السيسي ساند المواطنين ونجح في استعادة الأمن والأمان.

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الحملة الرئاسية للسيد عبدالفتاح السيسي تستقبل وفود الأحزاب
 

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بمقرها الرئيسي بالقاهرة، وفدًا من تحالف الأحزاب المصرية.

كان في استقبال الوفد لدى وصوله مقر الحملة، المستشار محمود فوزي، رئيس حملة المرشح عبدالفتاح السيسي والمستشار القانوني له.

وخلال اللقاء، رحب فوزي بالوفد وأعرب عن شكر وتقدير الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي للوفد ولزيارته المقر.

كما توجه بالتقدير لدور تحالف الأحزاب في المشاركة الواعية في دعم المرشح الرئاسي، مثمنًا دور تحالف الأحزاب كونهم من أوائل الداعمين لترشح عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أن الحملة لكل المصريين وتفتح أبوابها لكل مؤيد للسيد المرشح، وكذلك ضرورة توعية المواطنين بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات

الأحزاب تثقف المواطنين بالإنجازات المصرية

من جهته، ذكر وفد تحالف الأحزاب المصرية، أنهم يحرصون على تثقيف المواطنين من خلال الندوات والمؤتمرات في كافة المحافظات والقرى، لإعلام المواطنين بالإنجازات التي تمت على مدار التسع سنوات الماضية، فضلا عن حثهم للذهاب إلى صناديق الاقتراع من خلال حملة أطلقوها تحت عنوان "حملة وعي"، بما يحقق الصالح العام للدولة.

الطوائف الدعم للرئيس عبدالفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس السيسي لمصر الحملة الرسمية

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