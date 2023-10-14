السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

" الإسكان ": طرح محال تجارية وصيدليات للبيع بمدينتي العبور وطيبة الجديدتين

مدينة العبور
مدينة العبور

أعلن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، عن طرح 8 محال تجارية وصيدليتين داخل الأسواق التجارية داخل منطقة 2600 فدان بالمدينة، بالمدينة بمساحات تتراوح من (19م2:  40م2)، ومخبز بمساحة 600م2 والمقام على قطعة الأرض رقم 187 بمنطقة الخدمات الواقعة بين الكرامة وسكن مصر – 2600 فدان بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني يوم الثلاثاء الموافق 5/12/2023.

طرح 12 محلًا تجاريًا بالمناطق المختلفة بالمدينة

كما أعلن جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة، عن طرح 12 محلًا تجاريًا بالمناطق المختلفة بالمدينة بمساحات تتراوح من (22م2:  66م2)، للبيع بالمزاد العلني يوم الأحد الموافق 26/11/2023.

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رئيس جهاز مدينة العبور: المستشفى العام تدخل الخدمة يونيو 2024

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أحمد عمران يتفقد أعمال التطوير الجارية فى أحياء مدينة العبور

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن للراغبين في دخول المزادات المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدليات في مواعيد العمل الرسمية للجهازين، على أن يتم طلب كراسات الشروط والمواصفات من مقار الجهازين المقرر عقد جلسات المزادات بهما.

مدينة العبور الجديدة محال تجارية وصيدليتين الأسواق التجارية منطقة الخدمات مدينة طيبة الجديدة

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