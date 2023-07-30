أحمد عمران يتفقد أعمال التطوير الجارية فى أحياء مدينة العبور

قام المهندس أحمد عمران، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بزيارة لتفقد أعمال التطوير الجارية في أحياء مدينة العبور، وذلك وفقًا لتوجيهات المهندس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بضرورة المتابعة المستمرة للمشروعات التنموية ورفع معدلات الإنجاز.

واستقبل المهندس أحمد عمران، رئيس الجهاز ونواب رئيس الجهاز، بالإضافة إلى المهندس حمدي عبدالقوي، والمهندس جمال فهمي، والمهندس السيد أمين، والمهندس علاء حماد، ومسئولي الإدارات المعنية بالجهاز.

وبدأ المهندس أحمد عمران الجولة بتفقد أعمال التطوير الجارية في أحياء المدينة، ومن بينها تطوير ورفع كفاءة الطرق في الحي التاسع، حيث تابع سيادته أعمال الطبقة الأسفلتية في شارع طه حسين، والأعمال الصناعية وتركيب البلدورة في المسطح أمام البلوك 18001 والبلوك 18006، بالإضافة إلى شارع أحمد ذكي أبوشادي.

واستكمل مسئول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برفقة وفد جهاز العبور، جولته بالمرور على أعمال الأسفلت ورفع الكفاءة في محيط سنتر العمار بمدخل 1 بالحي السادس، كما قام مسئولي المجتمعات العمرانية بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة المنطقة الصناعية الأولى وامتدادها الشمالي والغربي، حيث تمت متابعة أعمال تشغيل طبقة السن في شارع 112 والمثلث بجانب صينية الفيروز، وأعمال تشغيل طبقة الفرمة المتبقية في القطاع 112، والتجهيز وقطع اللحامات وتوسعة طريق الـ800 والتجهيز للرش.

وأكد المهندس أحمد عمران، ضرورة الاهتمام بأعمال تطوير الطرق وعمل الصيانة اللازمة بكافة أحياء المدينة لسهولة تنقل المواطنين، نظرًا لأن قطاع الطرق وتنسيق الموقع يعتبر أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة، مشددًا على أهمية رفع معدلات إنجاز المشروعات طبقًا لمعايير الجودة المطلوبة، بالإضافة إلى ذلك، يجب إعادة الشيء إلى أصله بعد الانتهاء من تركيب شبكات الغاز والتليفونات.

كما أكد المهندس أحمد رشاد الشريف أن الجهاز لا يدخر جهدًا في خدمة المواطنين وتطوير كافة أحياء المدينة وتقديم خدمات أفضل لهم.