رئيس جهاز مدينة العبور: المستشفى العام تدخل الخدمة يونيو 2024

أكد المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أن مدينة العبور بها 11 حيا سكنيا ومنطقتين صناعيتين، ويصل تعداد السكان فيها إلى 800 ألف نسمة، لافتا إلى أن المنطقة الصناعية في العبور فيها 1600 مصنع، ويتم العمل على الاستدامة في منظومة النظافة بشكل محكم.

محطة المياه في العبور من المحطات العملاقة في مصر

وأشار رشاد، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر"، على قناة سي بي سي، إلى أن شبكة المياه والصرف والمرافق متابعة باستمرار ومحطة المياه في العبور من المحطات العملاقة في مصر، وأن 45% من مياه محطة العبور تخرج للقاهرة الجديدة ومدينتي السلام والنهضة.

وأردف أن مدينة العبور يوجد بها حاليا مستشفى عين شمس التخصصي، ويتم رفع كفاءتها، كما أنهم بدأوا في إنشاء مستشفى عام، وسيتم تسليمها لوزارة الصحة فور انتهائها، مردفا: "ننشئ المستشفى العام منذ 3 سنوات ووصلنا نسبة إنجاز 70% وستدخل الخدمة يونيو 2024".