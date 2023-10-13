الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لينك صندوق الإسكان الاجتماعي وخطوات التقديم للوحدات السكنية

شقق الاسكان الاجتماعي
شقق الاسكان الاجتماعي

لينك صندوق الإسكان الاجتماعي وخطوات التقديم للوحدات السكنية من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

 

لينك صندوق الإسكان الاجتماعي وخطوات التقديم للوحدات السكنية 

 

يتوقع المهتمون  بأعمال البناء والتطوير والثروة العقارية أن يقوم صندوق الإسكان الاجتماعي  بفتح باب الحجز لشقق جديدة وذلك بنهاية العام الحالي 2023.

لينك صندوق الإسكان الاجتماعي وخطوات التقديم للوحدات السكنية

للدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي لابد من الضغط على هذا اللينك

https://cservices.shmff.gov.eg/ChangeUnit/Account/Login

لينك الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 14

الأوراق المطلوبة للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2023

يشترط على المواطن الراغب فى  الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي 2023 من إحضار الأوراق والمستندات المطلوبة، وجاءت كالتالي:

1- صورة من بطاقة الرقم القومي.

2- صورة من شهادة ميلاد الأبناء.

3- صورة من قسيمة الزواج.

4- صورة من إيصال مرافق حديث.

5- صورة من إقرار الدخل.

شروط التقديم على الإسكان الاجتماعي 2023

 

وضعت وزارة الإسكان والتعمير شروط للحصول على وحدات سكنية  من صندوق الإسكان الاجتماعي وهى كالتالي:

- ضرورة أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- ألا يكون المتقدم للاستفادة من شقق الإسكان الاجتماعي 2023 لم يسبق له الاستفادة من مبادرات التمويل العقاري.

- 2023 إلا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة وألا يزيد عن 50 سنة.

 

 صندوق الإسكان الاجتماعي وخطوات التقديم للوحدات السكنية 

 

للحصول على وحدة سكنبة وفقًا لما جاء عن وزارة الإسكان الاجتماعي والهيئة العمرانية يرجى اتباع التالي:

 

1- للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي 2023.. الدخول على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي من خلال الضغط على هذا الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/ChangeUnit/Account/Login

 

2- اضغط على رغبة الحجز للتقديم.

3- إرفاق كل الأوراق والمستندات المطلوبة بحسب ما جاء عن سكن لكل المصريين.

4- تشمل استمارة سكن لكل المصريين حجز الوحدة السكنية، الإقرار المرفق بالكراسة بخط واضح، إيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف.

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