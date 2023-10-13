الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حازم عمر يقدم أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة 2024

المرشح الرئاسي المحتمل
المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر

تقدم حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، اليوم الجمعة، بأوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية 2024 إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحضر حازم عمر، يرافقه أعضاء حملته الانتخابية وقيادات بحزب الشعب الجمهوري، أمام لجنة تلقي طلبات الترشح برئاسة المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات.

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حازم عمر يقدم أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة 2024

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حازم عمر يصل إلى مقر "الوطنية للانتخابات" لتقديم أوراق ترشحه للرئاسة

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حازم عمر: أخطط لزيادة أنواع الضرائب حال فوزى فى سباق الرئاسة

وقدم "عمر" إلى الهيئة الوطنية للانتخابات أوراق ترشحه، التي تضمنت تزكيات من أعضاء بمجلس النواب، وبلغ عددها 46 تزكية، بالإضافة إلى ما يزيد على 68 ألف نموذج تأييد من المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية.

وقام بملء وتوقيع الإقرارات الخاصة بطلب الترشح في الانتخابات الرئاسية، وقدم تقرير الكشف الطبي والمستندات القانونية المنصوص عليها لقبول أوراق الترشح.

حازم عمر حزب الشعب الجمهوري الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات تزكيات نموذج تأييد

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