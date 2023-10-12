حازم عمر: أخطط لزيادة أنواع الضرائب حال فوزى فى سباق الرئاسة

قال المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي المحتمل، إن الجدول الزمني لخطته الاقتصادية 3 سنوات، مؤكدًا أن الإصلاح لا يأتي في يوم وليلة.

وأضاف المهندس حازم عمر خلال لقائه ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، عبر قناة On، أن الرؤية الاقتصادية للحكومة تميل إلى التيار السياسي اليميني وتوجه حزبي "يسار- وسط".

صعوبات استثمارية واقتصادية

وأشار المهندس حازم عمر، إلى أنه توجد صعوبات كثيرة تعوق الاستثمار أبرزها ندرة العملة الصعبة وتشوهات سعر الصرف، كما أن بعض النشاطات الاقتصادية تشهد احتكارا وسيطرة عدد قليل من التجار عليها.

وتابع المرشح الرئاسي المحتمل: أخطط لزيادة أنواع الضرائب وخفض أخرى في حال فوزي في سباق الانتخابات الرئاسية".