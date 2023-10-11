الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حازم عمر يتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية.. الجمعة

حازم عمر
حازم عمر

أوضحت مصادر من حملة المرشح الرئاسي المحتمل  المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إنه ينتهي من تجهيزات الأوراق المطلوبة تمهيدًا لتقديم أوراق الترشح للهيئة الوطنية للانتخابات، الجمعة القادمة.

وأشارت المصادر، إلى أنه تم استيفاء أوراق ترشحه، وإجراء الكشف الطبي بمستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، وسيرافقه عدد من قيادات الحزب أثناء تقدمه بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة للهيئة الوطنية للانتخابات.

46 تزكية من النواب

وتضمنت أوراق ترشح النائب حازم عمر، بـ46 تزكية من نواب البرلمان، كما أنه استطاع الانتهاء من الـ25 ألف تأييد المقررين ضمن شروط الترشح من المحافظات المختلفة، واعتمد على القواعد الشعبية للحزب ونواب الحزب في جمع التأييدات.

وأعلن المهندس حازم عمر، المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المقبلة، قرار ترشحه مستندًا لأسباب عديدة، لعل أبرزها أن الأحزاب نشأت كي تحكم بالخبرات الكافية لتولي المسؤولية، والمعارضة هي أسهل أنواع العمل السياسي، مضيفًا أن حزب الشعب الجمهوري كان يهدف إلى تولي المسؤولية، بجانب أنه حزب يدعم الدولة والأولويات والأهداف المتغيرة بشكل طبيعي في كل مرحلة على حدة.

وأشار عمر، إلى أن الدولة مستقرة وآمنة وهناك تحديات حالية، مختلفة عن الأخطار والتحديات السابقة، والتي كانت تتمثل في تحديات أمنية.

ولفت إلى أن برنامجه الانتخابي شامل برؤية محددة وخطة وجدول زمني محدد؛ للخروج بمصر من عثرتها تتماشى مع الأيديولوجية اليسارية الوسطية، وتحتوي على حلول لمواجهة التحديات والانطلاق نحو التنمية الاقتصادية المستدامة.

المرشح الرئاسي المهندس حازم عمر حزب الشعب الجمهوري الأوراق المطلوبة العاصمة الإدارية الجديدة انتخابات الرئاسة

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