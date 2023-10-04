الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حازم عمر يجرى الكشف الطبى استعدادًا لتقديم أوراق ترشحه بانتخابات الرئاسة

المهندس حازم عمر
المهندس حازم عمر

أجرى المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي المحتمل، ورئيس حزب الشعب الجمهوري، الكشف الطبي بمستشفى معهد ناصر، وذلك استعدادا لتقديمه ضمن أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة. 

ومن المقرر أن تراجع نتيجة الكشف الطبي من خلال المجالس الطبية المتخصصة ويسلم التقرير النهائي للهيئة الوطنية للانتخابات.

حازم عمر يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة

وكان قد أعلن المهندس حازم عمر المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المقبلة، قرار ترشحه مستندا لأسباب عديدة، لعل أبرزها أن الأحزاب نشأت لكى تحكم بالخبرات الكافية لتولي المسؤولية، والمعارضة هي أسهل أنواع العمل السياسي، مضيفا أن حزب الشعب الجمهوري كان يهدف إلى تولي المسؤولية، بجانب أنه حزب يدعم الدولة المصرية والأولويات والأهداف المتغيرة بشكل طبيعي في كل مرحلة على حدة.

وأشار عمر إلى أن الدولة مستقرة وآمنة وهناك تحديات حالية، مختلفة عن الأخطار والتحديات السابقة، والتي كانت تتمثل في تحديات أمنية.

ولفت إلى أن برنامجه الانتخابي شامل برؤية محددة وخطة وجدول زمني محدد؛ للخروج بمصر من عثرتها تتماشى مع الأيديولوجية اليسارية الوسطية، وتحتوى على حلول لمواجهة التحديات والانطلاق نحو التنمية الاقتصادية المستدامة.

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حازم عمر: المعارضة أسهل أنواع العمل السياسى

 

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