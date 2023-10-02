الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حازم عمر يشكر المواطنين بعد عمل توكيلات له لترشحه لرئاسة الجمهورية

حازم عمر
حازم عمر

توجه المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، بالشكر والتقدير لكافة المواطنين الذين احتشدوا لتحرير توكيلات رسمية لترشحه في مختلف فروع مصلحة الشهر العقاري بجمهورية مصر العربية.

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حازم عمر: المعارضة أسهل أنواع العمل السياسى

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المهندس حازم عمر يحصل على تزكية 44 نائبًا للترشح فى انتخابات الرئاسة 2024

وأضاف المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر، قائلا: "برغم حصولي على أكثر من ضعف عدد التزكيات المؤهلة للترشح لرئاسة الجمهورية من خلال أعضاء مجلس النواب، فإنني أتوجه بكل الشكر والتقدير لكافة المواطنين الذين احتشدوا لتحرير توكيلات رسمية لترشحي في مختلف فروع مصلحة الشهر العقاري بجمهورية مصر العربية".

 

باب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024

وتفتح الهيئة الوطنية للانتخابات، الخميس المقبل، باب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، والذي يستمر حتى يوم 14 أكتوبر الجاري، حيث تبدأ الهيئة فى استقبال المرشحين أو وكلائهم يوميا وحتى في الإجازات الرسمية، من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 مساء، عدا اليوم الأخير.

وتواصل لليوم الثامن على التوالي مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقارى، عملها والبالغ عددها 217 مكتبًا والمخصصة لتوثيق توكيلات المواطنين المؤيدين للمرشحين في الانتخابات الرئاسية.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت يومي 16 و17 أكتوبر للإعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وإعداد المزكين أو المؤيدين لكل منهم، فى الجريدة الرسمية، وحددت يوم 9 نوفمبر لإعلان القائمة النهائية للمرشحين ورموزهم الانتخابية ونشرها فى الجريدة الرسمية على أن تبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارا من يوم 9 نوفمبر.

وحددت الهيئة 3 أيام للاقتراع المصريين بالخارج على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة أيام 1 و2 و3 ديسمبر.

وحددت 3 أيام لتصويت المصريين فى الداخل، وهم 10 و11 و12 ديسمبر وحددت يوم  13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع.

وحددت الهيئة يوم 18 ديسمبر لإعلان النتيجة فى الجولة الأولى بالجريدة الرسمية.

جولة الإعادة

وتجرى انتخابات الإعادة للمصريين فى الخارج أيام 5 و6 و7 يناير وتتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائى الثانى يوم 7 يناير.

وتجرى انتخابات جولة الإعادة للمصريين بالداخل أيام 8 و9 و10 يناير على أن تنتهى عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتلعقة بالاقتراع يوم 11 يناير على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 16 يناير.

المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري الشعب الجمهوري الشهر العقاري رئاسة الجمهورية

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