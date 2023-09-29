الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حازم عمر: المعارضة أسهل أنواع العمل السياسى

حازم عمر
حازم عمر

قال المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، إنه حصل حتى الآن على 44 تزكية من مجلس النواب، وأنه يستكمل جمع التوكيلات غدا، انطلاقا من رغبة الحزب في التأكيد على الانضباط في دعم مرشح الحزب بالانتخابات.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أنه يرى أن المعارضة هي أسهل أنواع العمل السياسي، أما تولي المسئولية ووضع الحلول هو الأمر الأصعب.

وتابع: "اشتغلنا بعمل سياسي منضبط في حزب الشعب الجمهوري، وكان مهم نشتغل على نمو الحزب بشكل طبيعي ومتدرج حتى يكون له ركائز وانتشار في كافة ربوع مصر من خلال العمل الميداني على الأرض، واشتغلنا ثقل الخبرات حتى نكون على قدر المسئولية، لأننا منقدرش نغامر بمسقبل 105 ملايين مصري.

وأردف: "إحنا حزب داعم للدولة بكافة مشتملاتها وحزب وطني يعمل لصالح الدولة، ونرى أننا في الماضي كان عندنا تقلبات سياسية عنيفية في 2011 و2013 وكان ليها آثار انعكست علينا وكان في تحديات كان فيها طبيعة خاصة، فكنا ندعم الدولة ومؤسساتها لإعادة بناء المؤسسات، ونرى أن المرحلة القادمة نقدر نقول إن مصر في مرحلة آمنة وعندنا أهداف أخرى وهي التحول الديمقراطي وتكريس الانتقال السلمي للسلطة وده مش هييجي من يوم وليلة".

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حازم عمر حزب الشعب الجمهوري مجلس النواب اخر النهار محمد الباز

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