الجمعة 29 سبتمبر 2023
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حازم عمر يكشف عن أول قرار له إذا أصبح رئيسًا للجمهورية

جريدة الدستور

كشف حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، والمرشح الرئاسي المحتمل، عن أول قرار سيتخذه إذا أصبح رئيسًا للجمهورية.

أول قرار لحازم عمر إذا أصبح رئيسًا للجمهورية

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "إذا أصبحت رئيسًا للجمهورية أول قرار سأتخذه تخفيض الرسوم والضرائب على الغذاء والدواء".

ولفت إلى أنه سيسد العجز للخزانة العامة من جراء ذلك القرار، بإعادة هيكلة ضريبية على بعض السلع الكمالية والاستفزازية.

ووقَّع 44 نائبًا من أعضاء مجلس النواب على نماذج تزكية للمرشح الرئاسي المحتمل المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، من أجل ترشحه في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأكد النائب محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية للشعب الجمهوري، أن المهندس حازم عمر قد حصل على نماذج التزكية التي خصصتها الهيئة الوطنية للانتخابات للنواب لصالح المرشح الرئاسي المهندس حازم عمر، رئيس الحزب.

وحول أسباب دعم المرشح حازم عمر، قال النائب محمد صلاح أبوهميلة: "منذ عام 2014 حتى الآن والدولة يتم بناؤها من جديد وكنا كحزب وما زلنا ندعمها".

وأضاف أبوهميلة: "هناك عوامل تجعلنا ندفع برئيس الحزب كمرشح أهمها وجود أمانات لحزب الشعب الجمهوري في جميع المحافظات ومكاتب بلغت الـ200 في المدن والمراكز وأصبحت لنا قاعدة شعبية تساند مرشحنا".

الدولة أعطت قوة للأحزاب

وقال رئيس برلمانية الشعب الجمهوري: "الدولة أعطت قوة للأحزاب منذ بدء الحوار الوطني ونحن نشارك فيه بقوة والحوار الوطني أعطانا أملًا في الدفع بمرشح، وأن نزاحم على منصب رفيع مثل رئيس الجمهورية، خاصة أن الضمانات متوفرة وأعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات، وتشمل الشفافية وحق الناخب في الإدلاء بصوته".

حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري والمرشح الرئاسي المحتمل الباز اخر النهار

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