الانتخابات الرئاسية.. رئيس "الشعب الجمهوري": "التحديات الحالية اقتصادية بامتياز"

كشف حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، والمرشح الرئاسي المحتمل، تفاصيل تقدمه للترشح بالانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلًا إنه تقدم باستقالته من مجلس الشيوخ، ومر على مجلس النواب، وحصل على تزكية 40 نائب من أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب، وبعض النواب يستكملون غدا، لأنهم خارج الجمهورية.

أسباب ترشح رئيس حزب الشعب الجمهوري للانتخابات

وعن سبب ترشحه للرئاسة رغم تحالفه مع حزب مستقبل وطن، قال حازم عمر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": “كنا في تحالف انتخابي موسع يشمل أكثر من 14 حزب في 2020، وليس تحالفًا سياسيًا”.

وأردف: "بالنسبة لقرار الترشح، فإن الأحزاب تنشأ كي تحكم، عندما تصقل أنفسها بالخبرات الكافية، فالمعارضة أسهل أنواع العمل السياسي، أما تولي المسئولية أمر صعب، والحزب منذ إنشائه كان لنا أهداف استراتيجية ومنها أن نصقل أنفسنا بالخبرات، لنتحمل المسئولية خلال 10 سنوات.

وأكد أن الحزب داعم للدولة المصرية وأهدافها وأولوياتها، مردفًا: “التحديات التي نواجهها مختلفة عن المرحلة الماضية، سابقًا كنا نواجه تحديات أمنية، الآن الدولة مستقرة، وتحدياتنا اقتصادية بامتياز”.

وبالنسبة لشعار الحملة، قال حازم عمر: "لم نضع شعارًا للحملة، لكن برنامجنا يشمل رؤية محددة، وجداول زمنية للخروج بمصر من عثراتها، تتماشى مع أهدافنا وأيدلوجيتنا، وبرامجنا منبثقة من نفس الايدلوجية، وبها حلول جيدة يمكن نواجه بها التحديات، وننطلق نحو التنمية، وانطلاقة اقتصادية مستدامة".