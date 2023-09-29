الجمعة 29 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مصطفى بكري: بناء الدولة ومؤسساتها تصدر أولويات الرئيس السيسي

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يدرك صعوبة فترة الانفلات التي عاشتها البلاد، والتي أثرت سلبًا على الأحوال المعيشية والاقتصادية والاجتماعية، وأثر ذلك على قيم وثوابت المجتمع، لكنه كان واثقًا من قدرة المصريين على تحدي الأزمات.

وأضاف “بكري” خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي في بدايات حكمه كان يضع إعادة بناء الدولة ومؤسساتها في مقدمة أولوياته، وأكد خلال لقائه مع المثقفين أن إصلاح مؤسسات الدولة سيتم، حتى لو استغرق بعض الوقت، وأن مصر لو سقطت سيحتاج العالم العربي 50 عاما ليستعيد توازنه، وأن المخاطرالتي تهدد مصر تهدد الأمة العربية.

إيرادات قناة السويس اقتربت من الضعفين بعد القناة الجديدة

وأردف: "مرت الأزمات وكان الرئيس ومازال صلبًا، وأول ما اتكلم عن قناة السويس الجديدة الكل هاجمه، وفي النهاية دخل القناة كان 5.5 مليار دولار،  اليوم 9.4 مليار دولار، الشعب في 8 أيام جمع أكثر من 64 مليار جنيه".

السيسي بكري مصطفى بكرى الأزمات حقائق وأسرار مصر

مواد متعلقة

"بنحبك يا ريس".. رسائل شكر من المواطنين للرئيس السيسى على هدايا "كلنا واحد"

"لن نتحمل إلا 20% من التكلفة".. مفاجأة عن استضافة مصر أمم إفريقيا 2027

أحمد موسى: حملة الرئيس السيسى ستتوجه للهيئة الوطنية للانتخابات بملايين التوكيلات

فاروق الباز: التعليم المصرى كان ضمن التصنيف العالمى قبل 50 عامًا

بطل أكتوبر اللواء محمد زكى الألفى: خسائر العدو فى الدفرسوار يصعب حصرها والإسرائيليون أزالوها حتى لا يتم توثيقها

خريجو الجامعات يلوحون بالأعلام المصرية على أنغام أحمد سعد وتامر حسنى وبهاء سلطان

الرئيس السيسى يستمع لمطالب خريجة بكت خلال مسيرة أوائل الخريجين (فيديو)

الليلة.. بطل معركة "أبو عطوة" يكشف لـ"الباز" كواليس حرب أكتوبر على "إكسترا نيوز"

الأكثر قراءة

اقتصاديون عن "اتفاقية مبادلة العملة" مع الإمارات: مصر تحصد أولى ثمار الانضمام إلى "بريكس"

كهربا يقود تشكيل الأهلى لمواجهة سان جورج الإثيوبى

ضربته بالشيشة.. سعد الصغير يستغيث بالشرطة لإنقاذه من زوجته برلنتى عامر

المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى يستقبل اللاعب أشرف فولة.. ويقدم له جميع أوجه الرعاية

تفاصيل فقء عين ممرضة على يد مسجل خطر بمدينة السلام

قاتلة زوجها فى قنا: "فصلت رأسه عن جسده عشان بيشرب مخدرات ويضربنى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

حسين دعسة

معرض عمان للكتاب.. أجنحة الكتب تنطلق فى مملكة الأمن والأمان

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

صور

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

رغم إجراءات الاحتلال.. 40 ألفًا أدوا صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة

هيئة الأسرى الفلسطينيين: الاحتلال اعتقال 135 ألف شخص منذ انتفاضة الأقصى