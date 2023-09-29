مصطفى بكري: بناء الدولة ومؤسساتها تصدر أولويات الرئيس السيسي

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يدرك صعوبة فترة الانفلات التي عاشتها البلاد، والتي أثرت سلبًا على الأحوال المعيشية والاقتصادية والاجتماعية، وأثر ذلك على قيم وثوابت المجتمع، لكنه كان واثقًا من قدرة المصريين على تحدي الأزمات.

وأضاف “بكري” خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي في بدايات حكمه كان يضع إعادة بناء الدولة ومؤسساتها في مقدمة أولوياته، وأكد خلال لقائه مع المثقفين أن إصلاح مؤسسات الدولة سيتم، حتى لو استغرق بعض الوقت، وأن مصر لو سقطت سيحتاج العالم العربي 50 عاما ليستعيد توازنه، وأن المخاطرالتي تهدد مصر تهدد الأمة العربية.

إيرادات قناة السويس اقتربت من الضعفين بعد القناة الجديدة

وأردف: "مرت الأزمات وكان الرئيس ومازال صلبًا، وأول ما اتكلم عن قناة السويس الجديدة الكل هاجمه، وفي النهاية دخل القناة كان 5.5 مليار دولار، اليوم 9.4 مليار دولار، الشعب في 8 أيام جمع أكثر من 64 مليار جنيه".