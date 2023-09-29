"بنحبك يا ريس".. رسائل شكر من المواطنين للرئيس السيسى على هدايا "كلنا واحد"

وجه عدد من المواطنين، رسائل شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على هدايا مبادرة "كلنا واحد" التي وزعتها وزارة الداخلية بمناسبة حلول العام الدراسي الجديد، وكإحدى المشاركات الاجتماعية لوزارة الداخلية للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية.

وقالت إحدى الأمهات: “100 ألف شكر يا ريس واحنا بنحبك، بنشكر سيادة الرئيس إن كل سنة فاكرنا”.

وأضافت أخرى: "لم نتوقع إن هيفتكرنا، ربنا يعينك، ويقويك ياريس"، وقالت ثالثة: "بشكر الرئيس على دعمه لنا وفرحة أولادي بالشنط والكراريس، كلنا مبسوطين، بنشكركم ونشكر الريس".

مواطنون للرئيس السيسى: ألف شكر ياريس منتحرمش منك

وقالت سيدة: "شكرا يا ريس على وقفتك الجميلة مع البلد، وأشكر رئيس الجمهورية على اهتمامه بذوي الاحتياجات الخاصة ووفر لنا الشنط والكراتين".

وأضافت أخرى: "ربنا يخلي رئيس الجمهورية ويخليكم، نشكر الرئيس على المبادرات وإنه فرح أطفالنا، محافظ على فرحة الأطفال، وندخلهم المدرسة بشنط جديدة، ألف شكر ياريس منتحرمش منك".

وأبدى الأطفال فرحتهم بالشنط المدرسية الجديدة، موجهين الشكر للرئيس السيسي.

وتواصل وزارة الداخلية توزيع عبوات سلع غذائية ومستلزمات مدرسية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا بمختلف المحافظات لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، تحت رعاية رئيس الجمهورية وفى إطار مبادرة كلنا واحد.