الهيئة البرلمانية للشعب الجمهوري توقع نماذج تزكية لمرشحها الرئاسي حازم عمر

وقَّع نحو 25 نائبًا من أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، نماذج تزكية للمرشح المحتمل حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وأكد النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية للشعب الجمهوري، أن 25 نائبًا من أعضاء مجلس النواب، وقَّعوا صباح اليوم، نماذج التزكية التي خصصتها الهيئة الوطنية للانتخابات للنواب لصالح المرشح الرئاسي المهندس حازم عمر، رئيس الحزب.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية للشعب الجمهوري في تصريحات للصحفيين البرلمانيين عقب توقيع نموذج تزكية المرشح حازم عمر، إن باقي الهيئة البرلمانية للشعب الجمهوري سيصلون اليوم لمجلس النواب للتوقيع على استمارة التزكية.

أسباب دعم المرشح حازم عمر

وحول أسباب دعم المرشح حازم عمر، قال النائب محمد صلاح أبو هميلة: "منذ عام 2014 وحتى الآن والدولة يتم بناءها من جديد وكنا كحزب وما زالنا ندعمها".

واستطرد النائب صلاح أبو هميلة: "هناك عوامل تجعلنا ندفع برئيس الحزب كمرشح أهمها وجود أمانات لحزب الشعب الجمهوري في جميع المحافظات ومكاتب بلغت الـ 200 في المدن والمراكز وأصبح لنا قاعدة شعبية تساند مرشحنا".

الدولة أعطت قوة للأحزاب

وقال رئيس برلمانية الشعب الجمهوري: "الدولة أعطت قوة للأحزاب منذ بدء الحوار الوطني ونحن نشارك فيه بقوة والحوار الوطني أعطانا أملًا في الدفع بمرشح، وأن نزاحم على منصب رفيع مثل رئيس الجمهورية، خاصة أن الضمانات متوفرة وأعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات، وتشمل الشفافية وحق الناخب في الإدلاء بصوته".