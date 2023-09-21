الخميس 21 سبتمبر 2023
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سياسي

بالأسماء.. "الشعب الجمهورى" يعتمد تشكيل أمانة الحزب بنجع حمادى

النائب الدكتور أحمد
النائب الدكتور أحمد عبدالماجد الأحمر

أعلن النائب الدكتور أحمد عبدالماجد الأحمر عضو  مجلس الشيوخ، أمين عام حزب الشعب الجمهوري بمحافظة قنا، عن صدور القرارات التنظيمية لهيئة مكتب أمانة الحزب بمركز نجع حمادي، موجهًا الشكر للمهندس حازم عمر رئيس الحزب، وأحمد أبوهشيمة نائب رئيس الحزب، واللواء محمد صلاح أبوهميلة الأمين العام للحزب، والعميد أحمد على الألفي الأمين العام المساعد للتنظيم والعضوية أمين تنظيم الجمهورية، على ثقتهم واعتماد التشكيل ليواصل أعضاء هيئة المكتب مسيرة الحزب في استكمال الأعمال التنظيمية والأنشطة المتنوعة، خاصة مع الاستعداد للانتخابات الرئاسية التى ستجرى خلال الأسابيع المقبلة.

تشكيل أمانة الحزب بمركز نجع حمادي

وقال الدكتور محمود عمر عبدالعزيز سليمان أمين مساعد المحافظة لشئون التنظيم والعضوية، إن تشكيل أمانة الحزب بمركز نجع حمادي ضم: أحمد منصور دياب سليم "أمينًا للحزب"، وإسماعيل حسين إسماعيل أحمد ومحمد فهمى محمد وأحمد عبدالشافي أحمد "أمناء مساعدين"، وأحمد فيصل عبدالعاطي حماية "أمينًا للتنظيم"، وعبدالناصر حسن محمد مهران "أمينًا للإعلام"، ومصطفى عبدالجليل عبدالراضي "أمينًا للعضوية"، وعماد عفيفي فرج علام "أمينًا للتخطيط والتطوير"، وصبرى محمد فراج عبدالعال "أمينًا للشئون المالية والإدارية"، وأمل فاروق أحمد حسن "أمينًا للتدريب والتثقيف"، وزايد عبدالحميد على محمد "أمينًا للفلاحين"، وخيري شهدى طه إبراهيم "أمينًا للعمال"، وأميمة عبدالرحمن محمد على الأنصارى "أمينًا للمرأة"، وأحمد أبوالحمد عبدالعزيز على "أمينًا للشباب"، وسيد محمد قناوي "أمينًا للمجالس المحلية"، ووائل سمير عبدالظاهر حسن "أمينًا للعلاقات العامة"، وشحاتة عبدالصبور شحات على "أمينًا للعمل الجماهيري"، ومحمود أحمد عرفات إسماعيل "أمينًا لقطاع الأعمال وتنمية الموارد"، ونور عبدالحميد محمود محمد "أمينًا للمهنيين".

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وأضاف عبدالرحمن أبوزكير أمين مساعد المحافظة لشئون الإعلام، أن تشكيل أمانة نجع حمادي ضم أيضًا: حيدر عبدالحميد محمود حسن، وزينب محمد محمود محمد على، وحلمى عبدالواحد محمد أحمد، وعلى جابر صديق على، ومينا مجدى صموئيل مرقس، وممدوح حمدي حسن عبدالباقي، ومحمد كمال الدين عبدالكريم، وعلى حسين على سند، وياسين علاء ياسين عبدالعزيز، وأحمد ماهر عبدالعظيم، وإسراء الأمير محمود محمد، وصادق معروف صادق، ولطفى حسين فرغلي، وخالد حمدى أحمد بهلول، وممدوح على سرحان علي، ونفيسة عبدالرازق محمد عبدالحق، وعلى همام على محمد، وعماد حمدى عبدالعال السمان، وعلى عطا محمد فاوي، وأيمن مصطفى محمد عبدالرحمن، وعصام عطالله محمد بهلول، ونجلاء عزت حنين تكلة.

نجع حمادي 1
نجع حمادي 1
نجع حمادي 2
نجع حمادي 2
نجع حمادي 4
نجع حمادي 4
نجع حمادي 5
نجع حمادي 5
نجع حمادي 3
نجع حمادي 3
د.أحمد عبدالماجد الأحمر
د.أحمد عبدالماجد الأحمر
العميد أحمد الألفي
العميد أحمد الألفي
أمانة الحزب بمركز النائب الدكتور أحمد عبدالماجد الأحمر مجلس الشيوخ مين عام حزب الشعب الجمهوري محافظة قنا

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