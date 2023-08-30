الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب الشعب الجمهورى يكرم متفوقى التعليم العام والأزهرى بالجيزة

حزب الشعب الجمهوري
حزب الشعب الجمهوري يكرم المتفوقين في التعليم

نظم حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الجيزة حفلًا حاشدًا لتكريم الطلاب المتفوقين في المراحل التعليمية المختلفة في  التعليم العام والأزهري بمركز الصف جنوب المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات  اللواء محمد صلاح أبو هميلة، أمين عام الحزب، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، السيد أحمد الألفي، الأمين العام المساعد لشئون التنظيم، المستشار أحمد حبيب، أمين عام الحزب بمحافظة الجيزة، جمال الشريف، أمين تنظيم المحافظة.

43 طالبًا وطالبة من المتفوقين

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، ثم قراءة القرآن ، ثم كلمة المستشار أحمد حبيب، الذي قام بعدها بتسليم الجوائز للطلاب المتفوقين في التعليم العام والأزهري بالصف، فتم تكريم 22 طالبًا وطالبة من المتفوقين في التعليم الأزهري الابتدائي والإعدادي والثانوي ثم تكريم خمسة علماء من الأزهر الشريف وعلى رأسهم الشيخ محمد عبدالله مدير إدارة التعليم الأزهري بالصف، ثم تكريم 43 طالبًا وطالبة من المتفوقين في التعليم العام في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، وتكريم عدد من قيادات التعليم العام وعلى رأسهم ياسر عكاشة مدير عام إدارة الصف التعليمية.

تكريم وتحفيز

وقال المستشار أحمد حبيب إن الحزب يهتم دائمًا بتكريم الطلاب المتفوقين في مراحل التعليم المختلفة لأنهم هم مستقبل مصر وعمادها، موضحًا أن الحزب يهتم بالتعليم والمتفوقين وأن تكريم المتفوقين يعد تحفيزًا لهم بأن بلدهم تكرمهم وتهتم بهم وتحمسهم على استمرار التفوق والتقدم لصالح وطننا الغالي مصر.

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حضر الحفل كل من المستشار أحمد حبيب أمين عام الحزب بالجيزة، تامر عويان الأمين المساعد بالجيزة، أحمد الفار الأمين المساعد، ياسر عكاشة مدير عام الإدارة التعليمية بالصف، الشيخ محمد عبدالله مدير إدارة التعليم الأزهرى بالصف، أحمد صادق مدير مركز التدريب المهني، واستقبلهم أكرم جمعة أمين الحزب بالصف، المستشار غوينم محمد أمين تنظيم الحزب بالصف، وحشد كبير من أهالي مركز الصف والقيادات الشعبية وقيادات الحزب بالمركز.

حزب الشعب الجمهوري يكرم المتفوقين في التعليم
حزب الشعب الجمهوري يكرم المتفوقين في التعليم
حزب الشعب الجمهوري يكرم المتفوقين في التعليم
حزب الشعب الجمهوري يكرم المتفوقين في التعليم
حزب الشعب الجمهوري يكرم المتفوقين في التعليم
حزب الشعب الجمهوري يكرم المتفوقين في التعليم
حزب الشعب الجمهوري يكرم المتفوقين في التعليم
حزب الشعب الجمهوري يكرم المتفوقين في التعليم
حزب الشعب الجمهوري يكرم المتفوقين في التعليم
حزب الشعب الجمهوري يكرم المتفوقين في التعليم
حزب الشعب الجمهوري يكرم المتفوقين في التعليم
حزب الشعب الجمهوري يكرم المتفوقين في التعليم
حزب الشعب الجمهوري محافظة الجيزة الطلاب المتفوقين التعليم العام مركز الصف

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