الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نقيب القراء يتهم الملحن أحمد حجازي بازدراء القرآن الكريم.. ويهدد باللجوء للقضاء

أحمد حجازى
أحمد حجازى

علق الشيخ محمد حشاد، نقيب قراء القرآن الكريم، على قراءة الملحن أحمد حجازي، للقرآن الكريم على العود لتعليم المقامات، مؤكدًا أن هذا تناقض لوجود العود في جلسة القرآن الكريم، المكان الذي يتلو فيه القرآن وتتنزل فيه الرحمات وهذا شيء خطير جدًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن نقابة القراء احتفظت بالفيديو وستتخذ الإجراءات اللازمة ضده، مؤكدًا أن القرآن الكريم نزل بألحان من السماء، وكان من الممكن أن يعلمهم مقامات في غنوة او ابتهال لكن ليس بكلمات الله تعالى. 

وتابع، أن من يتعلمون مقامات يخالفون أحكام القرآن الكريم وأحكام التجويد وأرجو من الناس احترام القرآن الكريم الذي اهتز له عرش الرحمن، موضحًا أن نقابة القراء منوط بها الحفاظ على كتاب الله وإبلاغ الجهات المختصة بما يحدث فيه من مخالفات واتخاذ الإجراء اللازم ضدها.

 اتهام أحمد حجازي بازدراء القرآن الكريم 

ووجه للملحن أحمد حجازي، تهمة ازدراء القرآن الكريم فما يقولونه ليس بقرآن ولكنهم يخرجون عن القرآن وأصبحت ظاهرة لتعليم المقامات الموسيقية للقرآن الكريم والهدف منها التكسب، مشيرًا إلى أن الشيخ محمد رفعت اكتسب المقامات من التلاوة ولم يدرسها. 

أول تعليق من نقابة القراء على "فيديو رقص وغناء الشيخ ممدوح عامر"

نقيب قراء القرآن الكريم الملحن أحمد حجازي القرآن الكريم العود ألحان مقامات ازدراء القرآن الكريم

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