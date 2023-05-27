أول تعليق من نقابة القراء على "فيديو رقص وغناء الشيخ ممدوح عامر"

استنكرت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم، بشدة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي للقارئ ممدوح عامر وهو يرقص ويتمايل ويغني مثل مطربي المهرجانات.

وأوضحت النقابة، في بيان اليوم السبت، أنه كان الأولى بالقارئ ممدوح عامر أن يحترم القرآن الكريم الذي يتعايش منه والذي جعل له اسما بين الناس، ولكن للأسف الشديد لم يفعل ذلك وإنما هبط إلى مستوى متدن لا يليق بأهل القرآن، لافتة إلى أنها ستتخذ بما تراه مناسبا تجاه هذا الموضوع.

كان الشيخ محمد حشاد، نقيب القراء، كشف عن أن النقابة تفحص حاليًا الفيديو المتداول للقارئ الشيخ ممدوح عامر يؤدي أغنية لأم كلثوم، للتحقق منه ومعرفة ملابساته، وإثبات ما إذا كان حقيقيا أم لا، لاتخاذ قرار بشأن على الفور.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، فيديو للقارئ الشيخ ممدوح عامر، يؤدي مقطع من أغنية “ودارت الأيام” لسيدة الغناء العربي أم كلثوم.