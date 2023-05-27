السبت 27 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أول تعليق من نقابة القراء على "فيديو رقص وغناء الشيخ ممدوح عامر"

الشيخ محمد حشاد
الشيخ محمد حشاد

استنكرت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم، بشدة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي للقارئ ممدوح عامر وهو يرقص ويتمايل ويغني مثل مطربي المهرجانات.

وأوضحت النقابة، في بيان اليوم السبت، أنه كان الأولى بالقارئ ممدوح عامر أن يحترم القرآن الكريم الذي يتعايش منه والذي جعل له اسما بين الناس، ولكن للأسف الشديد لم يفعل ذلك وإنما هبط إلى مستوى متدن لا يليق بأهل القرآن، لافتة إلى أنها ستتخذ بما تراه مناسبا تجاه هذا الموضوع.

كان الشيخ محمد حشاد، نقيب القراء، كشف عن أن النقابة تفحص حاليًا الفيديو المتداول للقارئ الشيخ ممدوح عامر يؤدي أغنية لأم كلثوم، للتحقق منه ومعرفة ملابساته، وإثبات ما إذا كان حقيقيا أم لا، لاتخاذ قرار بشأن على الفور.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، فيديو للقارئ الشيخ ممدوح عامر، يؤدي مقطع من أغنية “ودارت الأيام” لسيدة الغناء العربي أم كلثوم.

الساعات الماضية التواصل الاجتماع الشيخ محمد حشاد نقيب القراء الشيخ محمد حشاد التواصل الاجتماعي الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي

الأكثر قراءة

ظهرت.. نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 بالرقم القومي

من هنا.. رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 بالرقم القومي

أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 27-5-2023 فى محلات الصاغة

وزيرة التعاون الدولى تعقد جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس "البنك الإفريقى للتنمية"

وزير الصحة: 92% انخفاضًا فى معدل الإصابات بأورام الكبد سنويًا

وفد من كليتى هندسة وحاسبات ومعلومات عين شمس يزور جامعة إيست لندن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر بتصلي علي النبي!

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (3)

صفاء النجار

أحدّثكم من معرض أبوظبى الدولى للكتاب «١-٥»

سارة شريف

الخطوات التى طال انتظارها

محمد العسيري

سوناتا.. الفتى فرحات

ماجد حبته

مؤتمر العمل العربى.. والدولى

مؤمن المحمدي

كلنا صمويل بارترام

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (2)

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

خريطة جديدة.. كيف تقرأ إسرائيل التغيرات السياسية فى الشرق الأوسط؟

إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة "بيت دجن" شرق نابلس

مقتل إسرائيلى فى الإمارات واعتقال 8 آخرين.. ماذا حدث؟ (فيديو وصور)