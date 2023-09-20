الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عضو بمجلس الشيوخ: لا خطوط حمراء بمناقشات الحوار الوطنى

عصام هلال
عصام هلال

وجه عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعوته لإجراء الحوار الوطني، موضحًا أن جميع المناقشات داخل أروقة  الحوار الوطني تدور بمنتهى الحرية وليس هناك خطوط حمراء، والجميع يأخذ مساحته، إذ كانت مساحات الاتفاق بين كل القوى أكبر بكثير من الاختلاف.

وقال خلال لقائه على قناة «إكسترا لايف» على هامش جلسات الحوار الوطني للحديث عن الإدارة المحلية، إن الإدارة ما هي إلا وسيط بين الحكومة المركزية والمواطن في تقديم الخدمة، وبالتالي فإنها تكتسب أهمية كبيرة منذ بداية استيقاظ المواطن ومباشرة حياته من مياه وكهرباء وصرف صحي وغيرها من الخدمات.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ: "كلنا نعلم أنه منذ 2008 وحتى اللحظة لا يوجد مجالس شعبية محلية، وخلال جلسات سابقة داخل الحوار الوطني انتهينا من المناقشات التى تخص المجالس الشعبية المحلية وطريقة الانتخاب، وآليات الانتخاب والرقابة وممارسة الرقابة والاختصاصات، وخلال الجلسة التالية انتقلنا للحديث عن الجهاز التنفيذي".

 

الشيوخ مجلس الشيوخ السيسي عضو مجلس الشيوخ الحوار الوطنى

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