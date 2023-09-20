الأربعاء 20 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ضياء رشوان: "الحوار الوطني ليس مناسبة وإنما حالة يجب أن تستمر"

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال الكاتب الصحفي، ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني،  إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أشاد بالحزمة الأولى من مخرجات الحوار الوطني.

الرئيس ربط بين التنمية السياسية والتنمية الاقتصادية

وأضاف رشوان خلال لقائه أن الحوار الوطني ليس مناسبة، بل هو حالة يجب أن تستمر، ويجب أن تسير التنمية الاقتصادية مع التنمية السياسية، والحوار الوطني هو المعبر عن التنمية السياسية  ببرنامج " حديث الأخبار" المذاع عبر فضائية extra news، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وصف  مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني بالمشجعة، لافتاً إلى أن رئيس الجمهورية ربط بين التنمية الاقتصادية والتنمية السياسية، والتنمية الاقتصادية وحدها دون تنمية سياسية تكون موجودة في كيان آخر غير الدولة، أو في الكتب فقط، فالدول تعني سياسة.

ضياء رشوان الحوار الوطنى الرئيس السيسي التنمية السياسية التنمية الاقتصادية

الأكثر قراءة

عاجل.. الخارجية الليبية: لا صحة لمنع دخول فريق أممى إلى درنة

مدرب الإسماعيلى يكشف أسباب الخسارة أمام زد فى الدورى

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023 فى مصر

عاجل.. الإحصاء: سكان الصعيد يمثلون ثلث تعداد المصريين بالداخل

قبل ساعات من إعلان قرار الفائدة.. البورصة الأمريكية تغلق على انخفاض

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الأربعاء 20 سبتمبر 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سلمان إسماعيل

رسالة إلى «أمل» الليبية

أسامة الشندويلي

مصر التى بناها المصريون

وائل لطفي

مطلوب ثورة ضد البيروقراطية

ماجد حبته

زيارة جديدة للإمارات

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (3)

حسين دعسة

فى أسبوع نيويورك الأممى: الأسد إلى الصين.. والتعاون الخليجى يقنع أمريكا بحل الدولتين

أحمد غنام

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل فلسطينيين وإصابة 30 آخرين فى اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين

اللقاء المُنتظر.. ما الملفات المطروحة في لقاء بايدن ونتنياهو فى نيويورك؟

رئيس الوزراء الفلسطينى يدعو واشنطن لدور فاعل للجم العدوان الإسرائيلى