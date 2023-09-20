ضياء رشوان: "الحوار الوطني ليس مناسبة وإنما حالة يجب أن تستمر"

قال الكاتب الصحفي، ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أشاد بالحزمة الأولى من مخرجات الحوار الوطني.

الرئيس ربط بين التنمية السياسية والتنمية الاقتصادية

وأضاف رشوان خلال لقائه أن الحوار الوطني ليس مناسبة، بل هو حالة يجب أن تستمر، ويجب أن تسير التنمية الاقتصادية مع التنمية السياسية، والحوار الوطني هو المعبر عن التنمية السياسية ببرنامج " حديث الأخبار" المذاع عبر فضائية extra news، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وصف مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني بالمشجعة، لافتاً إلى أن رئيس الجمهورية ربط بين التنمية الاقتصادية والتنمية السياسية، والتنمية الاقتصادية وحدها دون تنمية سياسية تكون موجودة في كيان آخر غير الدولة، أو في الكتب فقط، فالدول تعني سياسة.