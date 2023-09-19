الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطني.. نواب وسياسيون: التوصيات فرصة لتقوية دور الأحزاب السياسية فى الشارع

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أشاد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ببيان مجلس أمناء الحوار الوطنى بشأن الانتخابات الرئاسية، وما تضمنه من توصيات يمكن اعتبارها وثيقة مهمة للتعامل مع هذا الاستحقاق الدستورى، الذى يعد فرصة مهمة لتعزيز المساحات المشتركة بين جميع مكونات المجتمع على مستوى النخبة والجماهير، وضرورة فى التأسيس للجمهورية الجديدة.

وقال مقرر لجنة «أولويات الاستثمار» ضمن «المحور الاقتصادى» بالحوار الوطنى: «من الضرورى تعزيز مساحات التفاهم والثقة بين أطياف المجتمع، والبُعد تمامًا عن خطاب التخوين والتشكيك، والنظر إلى الانتخابات الرئاسية، باعتبارها استحقاقًا مهمًا لتدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة».

وأضاف: «مسار التحول الديمقراطى هو بطبيعته مسار طويل متعدد المراحل والمحطات، ويتطلب تعزيز التعددية والتنافسية، تمهيدًا لما سيأتى بعدها من مراحل استكمالًا لمسار التحول الديمقراطى فى مصر».

وأعرب عن توافقه مع توصيات الحوار الوطنى التى تم رفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن دعم الحياة السياسية، الأمر الذى بات ضرورة بعد نجاح الدولة والمجتمع فى القضاء التام على خطر الإرهاب، وغيره من أشكال التطرف والعنف والتحريض عليه.

وأوضح أنه يأتى فى مقدمة ضرورات هذا الدعم، استكمال الجهود التى بذلتها الدولة فى سبيل مراجعة أوضاع المسجونين والمحبوسين احتياطيًا والممنوعين من السفر، من غير المُدانين أو المتهمين باستخدام العنف أو التحريض عليه.

وأشار إلى توافق القوى السياسية تمامًا خلال جلسات الحوار الوطنى إلى ضرورة تعديل أحكام الحبس الاحتياطى، بالشكل الذى لا يسمح بأن يتحول هذا الإجراء الاحترازى فى أصله وهدفه إلى نوع من أنواع العقوبات التى توقع دون أحكام قضائية، بالإضافة إلى دعم حرية عمل الأحزاب السياسية وحرية حركتها، ما يسمح لها بالاحتكاك بالجماهير وعرض برامجها، وبما يشجع المواطنين على الانضمام إلى عضويتها حسب اختيارهم الحر، وبذل كل الجهود الممكنة والمتاحة لسلامة إجراءات كل الانتخابات العامة والمحلية والنقابية ونزاهتها، وتعديل قوانين الانتخابات لضمان التمثيل العادل والمتوازن لكل القوى المجتمعية فيما بتعلق بالانتخابات البرلمانية والمحلية. 

وشدد النائب على ضرورة أن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة مثالًا للنزاهة والشفافية فى التعامل مع جميع المرشحين، ما يحقق مبدأ تكافؤ فرص، بالإضافة إلى تشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية فى الانتخابات باعتبارهم الهدف الأسمى لأى عملية سياسية فى البلاد، وبما يتلاءم مع الاهتمام المحلى والدولى بهذه الانتخابات؛ باعتبارها الاستحقاق الانتخابى الأهم.

من جهته، شدد المهندس محمد رزق، القيادى بحزب مستقبل وطن، على أهمية المبادئ العامة التى أعلنت عنها إدارة الحوار الوطنى بشأن الانتخابات الرئاسية التى تضمن مشاركة واسعة من قبل المصريين.

وأوضح «رزق» أنها تعد فرصة للأحزاب السياسية لتقوية دورها فى الشارع وتواصلها مع المواطنين، وكذلك هى فرصة لتدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة، وخلق المساحات المشتركة بين جميع مكونات المجتمع المصرى فى نخبه وجماهيره، التى تسهم فى تدشين الجمهورية الجديدة.

وقال إن أبرز المبادئ التى حددتها إدارة الحوار الوطنى هى دعم الحياة السياسية واستغلال الانتخابات الرئاسية لتنفيذ هذه الخطوة، خاصة بعد نجاح الدولة فى القضاء التام على خطر الإرهاب ومحاربة الجماعات الإرهابية والانتصار عليها وتجفيف منابعها.

 

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