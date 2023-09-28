الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حازم عمر يستقيل من مجلس الشيوخ استعدادًا للترشح لانتخابات الرئاسة

المهندس حازم عمر
المهندس حازم عمر

تقدم المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، باستقالته من مجلس الشيوخ، الذي كان يشغل بداخله منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية، استعدادًا لتقدمه بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة 2024.

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة 2024، وفقًا لجدول زمني أعلنته الهيئة في مؤتمر صحفي عالمي، وحددت فيه تاريخ 16 يناير للإعلان عن النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية.

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حزب الشعب الجمهورى يواصل فعالياته وأنشطته الخدمية بالمحافظات

يذكر أن الهيئة العليا لحزب الشعب الجمهوري كانت قد قررت في يوليو الماضي الدفع بالمهندس حازم عمر في سباق انتخابات الرئاسة 2024، بعد مشهد جسد أعلى درجات الديمقراطية عندما أجرت الأمانة العامة للحزب اقتراعًا سريًا، حسمت من خلاله طبقًا لأغلبية الأصوات قرار الدفع بمرشح رئاسي في انتخابات الرئاسة 2024.

البرنامج الانتخابي للمهندس حازم عمر


ويستعد حزب الشعب الجمهوري خلال الأيام القليلة المقبلة للإعلان عن البرنامج الانتخابي للمهندس حازم عمر، والتشكيل النهائي لحملته الانتخابية، والجدول الزمني لمؤتمراته الشعبية بمختلف محافظات الجمهورية.

وتستعد الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب لتحرير نماذج التزكية اللازمة لاستكمال أوراق ترشح المهندس حازم عمر للانتخابات الرئاسية وفقًا لنص المادة 142 من الدستور، التي تقضي بأن يُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يُزكي المترشح 20 عضوًا من أعضاء مجلس النواب، والمادة 108 من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنظم إجراءات ذلك.

كما تستعد القواعد الشعبية لحزب الشعب الجمهوري بمختلف محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة لدعم حملة ترشح المهندس حازم عمر وإطلاع المواطنين على برنامجه الانتخابي.

المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري باستقالته مجلس الشيوخ رئيس لجنة العلاقات الخارجية ترشحه لانتخابات الرئاسة 2024 الهيئة الوطنية للانتخابات

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