حزب الشعب الجمهورى يواصل فعالياته وأنشطته الخدمية بالمحافظات

واصل حزب الشعب الجمهوري فعالياته وأنشطته بالمحافظات بعقد معسكراته الشبابية لإعداد القادة بمحافظة بورسعيد، وذلك ضمن سلسلة المعسكرات التي ترعاها أمانة الشباب المركزية برئاسة نشأت حتة أمين أمانة الشباب المركزية بالحزب والنائبة إيلاريا سمير والمهندس عمرو عويضة الأمناء المساعدين لأمانة الشباب، ويقيم الحزب المعسكر الثاني لإعداد القادة بمحافظة بورسعيد بعد معسكره الأول بمحافظة الاسكندرية وذلك تحت شعار "شباب اليوم قادة المستقبل".

تبدأ 22 سبتمبر وتنتهى فى 25 من نفس الشهر

يقام المعسكر خلال الفترة من ٢٥-٢٢ سبتمبر الجاري بمحافظة بورسعيد بحضور كل من ممثلي أمانات الشباب في المحافظات التالية "بورسعيد، القاهرة الإسماعيلية، السويس، الشرقية، القليوبية، الدقهلية، دمياط".

ويستمر الحزب من خلال هذه المعسكرات في تنمية المهارات القيادية والسياسية لشباب الحزب وتمكينهم من اتخاذ القرار وفق المعطيات المتاحة لديهم.

بدأ المعسكر بتسكين الوفود المشاركة في المعسكر من المحافظات التي تم ذكرها ثم جلسة افتتاحية للتعريف بأهداف المعسكر وبرنامجه خلال الأيام المقبلة قام بإدارتها الدكتور حسين البسيونى قائد المعسكر-عضو أمانة الشباب المركزية وتبع ذلك ورشة عمل لكسر الجليد أدارتها أحلام وليد عضو أمانة الشباب المركزية.

احتفالات بالمولد النبوى الشريف

على جانب آخر، احتفلت أمانة حزب الشعب الجمهورى بالقناطر الخيرية في القليوبية بالمولد النبوى الشريف فى قرية الخرقانية، إحدى قرى مركز القناطر الخيرية بحضور المهندس مصطفى أبو حجر الأمين المساعد لشئون التنظيم بالقليوبية، ومحمد ناجى زاهى الأمين المساعد لشئون الإعلام بالقليوبية ، ومحمد النويشى عضو هيئة المكتب بالقليوبية.

حضر الاحتفالية المهندس عماد الصباغ، أمين التخطيط والتطوير بالقليوبية، ومحمد رامز أمين مركز القناطر الخيرية، والسيد البدوى أمين قسم غرب شبرا الخيمة ومحمد الجندى أمين مركز قليوب، كما حضر عدد من القيادات الدينية والشعبية بمركز القناطر.

وتناولت الاحتفالية عدد من الفقرات والكلمات الدينية بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف.

فيما وزعت أمانة حزب الشعب الجمهورى بالقليوبية ٢٠٠٠ علبة حلاوة بمناسبة المولد النبوي الشريف على قرى مركز ومدينة بنها، تحت إشراف مجدى مسعود الأمين المساعد لقطاع الشمال بالقليوبية.

وقامت أمانة القليوبية لحزب الشعب الجمهوري بإعداد وتجهيز عدد كبير من عبوات «حلوى المولد»، لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا ودور رعاية الأيتام وذوي القدرات الخاصة، وذلك لمشاركتهم الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف.

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