"خريجي الأزهر" بمطروح تشارك باحتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف

أعلن فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، صباح اليوم السبت، عن المشاركة فى احتفالية مركز «شباب الهلال» بذكرى المولد النبوي الشريف، مساء أمس، وتكريم ١١٠ لاعبين في بطولة «الأبطال»، والفائز في بطولة أبطال أفريقيا، والمتميزين من ذوي القدرات والهمم.

تثقيف وتوعية النشئ بالمناسبات الدينية

وقال الشيخ إبراهيم محفوظ، عضو منظمة خريجي الأزهر بمطروح، إن منظمة خريجي الأزهر بمطروح تحرص علي مشاركة أبناء المحافظة في كافة المناسبات الاجتماعية والرياضية، وتثقيف وتوعية النشئ بالمناسبات الدينية، وتعريفهم أسباب الإحتفال بها، وترسيخ محبة النبي عليه الصلاة السلام والإشارة إلى رسالته السامية التي تأتي “دعوةً للمحبة والسلام والتوحيد”.

قصة مولد الرسول

واستعرض إبراهيم محفوظ، خلال الاحتفال قصة، مولد الرسول «صلي الله عليه وسلم» والتي تعد تجسيد واضح لولادة عهد جديد من الرحمة والعدالة والتوحيد وعبودية إله واحد لا شريك له، وأنتهاء الظلم والجهل وقمع النفس والذل الذي كان يسود البلاد، ونقطة تحول في تاريخ البشرية أكملها، ونحرص على سرد ومشاركة هذه القصة لأبنائنا ليكونوا على دراية كاملة بكل تفاصيلها، لتؤكد فخرنا لرسولنا الكريم وتكون وعظة لهم وموروث عظيم للأجيال القادمة يسهل عليهم من خلالها التعرف على جانب هام من حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام ونشأته ومن تولى رعايته بعد وفاة أمه.

أحكام الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

كما بين عضو المنظمة خلال الاحتفال صفات الرسول صلى الله عليه وسلم ورحمته وإحسانه لأهله ومعاملته لغير المسلمين والحث على ضرورة اتباع سنته الشريفة، كما تطرق في الحديث بصورة مبسطة حول أحكام الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، حيث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من احتفل بمولده، وفي نهاية الحديث وجه فضيلة الشيخ إبراهيم محفوظ الشكر والتقدير للقائمين على الاحتفال ودعمهم لأبناء المحافظة، مشيدا بجهود الكابتن نادية عبد الفضيل، كابتن سيد خميس، لجهودهم المتميزة والمشرفة مع الأبطال ولحسن تنظيم الاحتفال.

فقرات فنية وتوزيع الدروع والهدايا التذكارية

كما تضمن الاحتفال عدد من الفقرات الفنية والاستعراضية للاعبين، وتم توزيع الدروع والهدايا التذكارية للقائمين على البطولة والجوائز العينية للاعبين الفائزين في البطولة.