أزهر مطروح تطلق برنامج "اكتشف" لتنمية المهارات التكنولوجية للطلاب

أطلقت إدارة التعليم النموذجي بمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم، فعاليات البرنامج التدريبي "اكتشف" لتنمية المهارات العلمية والتكنولوجية، لتلاميذ الصفوف (الرابع - الخامس - السادس) بمدرسة مطروح النموذجية الابتدائية، والذي يستمر لمدة 4 أشهر.

تنمية وعي التلاميذ بالمهارات العلمية والتكنولوجية

يهدف البرنامج إلى تنمية وعي التلاميذ بالمهارات العلمية والتكنولوجية، وتنمية مهارات التفكير، وتشجيع المتميزين والموهوبين منهم، وذلك عبر مجموعة من الأنشطة العلمية والتكنولوجية، فضلاً عن الألعاب التعاونية والأنشطة اللاصفية والزيارات الميدانية التي يقوم بها التلاميذ.

وينفذ "نادي العلوم" بمدرسة مطروح النموذجية الأنشطة المختارة تحت إشراف نادية مهني، مسؤولة البرنامج، وذلك بمعايير العلوم التي يدرسها التلاميذ في تلك المراحل الابتدائية، كما يوفر النادي فرصًا للتلاميذ للتطبيق العملي ولإنماء المهارات المكتسبة من المناهج الدراسية.

معايير العلوم التي يدرسها التلاميذ

وينفذ «نادي العلوم» بمعهد مطروح النموذجي الأنشطة المختارة تحت إشراف نادية مهني، مسؤول البرنامج، بمعايير العلوم التي يدرسها التلاميذ في تلك المراحل الابتدائية، كما يوفر النادي فرصًا للتلاميذ للتطبيق العملي ولإنماء المهارات المكتسبة من المناهج الدراسية.

الاهتمام بالموهوبين والعمل علي دعمهم



يأتي ذلك في ضوء توجيهات رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، بالاهتمام بالموهوبين والعمل علي دعمهم وتنمية مهاراتهم في المجالات كافة.

فعاليات البرنامج التدريبي

فعاليات البرنامج التدريبي

فعاليات البرنامج التدريبي

فعاليات البرنامج التدريبي

فعاليات البرنامج التدريبي