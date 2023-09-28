الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

للتيسير على المواطنين.. أبرز إجراءات "الوطنية للانتخابات" استعدادًا لانتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

كشف الكاتب الصحفي محمد السيد حمادة، عن أبرز إجراءات الهيئة الوطنية للانتخابات استعدادًا لانتخابات الرئاسة 2024.

وقال إن إجراءات الهيئة تضمنت السماح للناخب المتواجد في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي بأن يدلي بصوته أمام أي لجنة من لجان الاقتراع المختصة في المحافظة التى يتواجد فيها، وفق الضوابط التي تحددها الهيئة.

الهيئة تسهل على الناخبين عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية

وتابع خلال حواره اليوم على فضائية "صدى البلد"، أن الهيئة تسهل على الناخبين البالغ عددهم 65 مليون مواطن مصري عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية حتى لا يكون هناك أي مبرر لعدم النزول إلى اللجان، كما تحرص على ضمان المشاركة بقوة في العملية الانتخابية بكل شفافية حتى يحدد المصريون مصيرهم المستقبلي.

وأوضح أنه تم توفير كافة سبل الراحل للمواطنين الراغبين في الإدلاء بصوتهم في الانتخابات، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين على مقعد رئاسة الجمهورية، وتضع الاختيار أمام الشعب لتحديد مصيره.

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