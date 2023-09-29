المهندس حازم عمر يحصل على تزكية 44 نائبًا للترشح فى انتخابات الرئاسة 2024

وقَّع 44 نائبًا من أعضاء مجلس النواب على نماذج تزكية للمرشح الرئاسي المحتمل المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، من أجل ترشحه في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأكد النائب محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية للشعب الجمهوري، أن المهندس حازم عمر قد حصل على نماذج التزكية التي خصصتها الهيئة الوطنية للانتخابات للنواب لصالح المرشح الرئاسي المهندس حازم عمر، رئيس الحزب.

وحول أسباب دعم المرشح حازم عمر، قال النائب محمد صلاح أبوهميلة: "منذ عام 2014 حتى الآن والدولة يتم بناؤها من جديد وكنا كحزب وما زلنا ندعمها".

وأضاف أبوهميلة: "هناك عوامل تجعلنا ندفع برئيس الحزب كمرشح أهمها وجود أمانات لحزب الشعب الجمهوري في جميع المحافظات ومكاتب بلغت الـ200 في المدن والمراكز وأصبحت لنا قاعدة شعبية تساند مرشحنا".

الدولة أعطت قوة للأحزاب

وقال رئيس برلمانية الشعب الجمهوري: "الدولة أعطت قوة للأحزاب منذ بدء الحوار الوطني ونحن نشارك فيه بقوة والحوار الوطني أعطانا أملًا في الدفع بمرشح، وأن نزاحم على منصب رفيع مثل رئيس الجمهورية، خاصة أن الضمانات متوفرة وأعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات، وتشمل الشفافية وحق الناخب في الإدلاء بصوته".