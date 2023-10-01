الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الوطنية للانتخابات": نستهدف تذليل العقبات أمام المواطنين فى انتخابات الرئاسة

جريدة الدستور

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها ستتابع حسن تنفيذ قراراتها بشأن العملية الانتخابية والإجراءات التحضيرية الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات، في بيان صحفي، أنها تلقت خلال الأيام الماضية عددًا من الاستفسارات والشكاوى عبر قنوات التواصل المعلنة مع جمهور المواطنين وكذلك كل المعنيين بالاستحقاق الانتخابي.

وشددت الهيئة الوطنية للانتخابات على أنها ستراعي في كل إجراءاتها ما نص عليه القانون وقرارات مجلس إدارة الهيئة، التي تستهدف جميعها تذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين، والتحقيق في أي شكاوى قد ترد إليها وتتعلق بحدوث مخالفات أو أخطاء، والتدخل لتصحيحها وإعمال أحكام القانون بشأنها.

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