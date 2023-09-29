الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حازم عمر: لا بد من تفكيك تنظيم الإخوان نهائيًا

حازم عمر، رئيس حزب
حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري

قال حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، المرشح الرئاسي المحتمل، إن ملف الإخوان شديد التعقيد ومعقد، ولا يجب أن يترك هكذا معركة أبدية بلا نهاية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "لا بد من عمل إجراءات، أولها أن يفضوا اعتصامهم الفكري عن فكرة الجماعة والتنظيم لأن الشعب لفظهم، ونتج عنه انقسامات واستقطابات".

وأردف: "لن نحارب في أجيال خلف أجيال، لا بد من تفكيك التنظيم بشكل نهائي لأنه محظور، وعناصر الإخوان إذا أثبتوا أنه يمكنهم فض الاعتصام الفكري والانصهار في المجتمع بإجراءات جادة، لا نريد أن نستمر في الانقسام إلى ما لا نهاية، أما من يتشبث بتنظيم محظور، فالقانون يأخذ مجراه معه".

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حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري والمرشح الرئاسي المحتمل الإخوان محمد الباز

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