الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حازم عمر يصل إلى مقر "الوطنية للانتخابات" لتقديم أوراق ترشحه للرئاسة

المهندس حازم عمر
المهندس حازم عمر

وصل، منذ قليل، المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إلى مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك للتقدم رسمياً بأوراق ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال النائب محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، المنسق العام لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر، إن حازم عمر انتهى تماماً من تجهيز جميع الأوراق اللازمة للترشح، وإنه في طريقة للتقدم بها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات. 

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"الوطنية للانتخابات" تواصل تلقى طلبات المرشحين للانتخابات الرئاسية

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الهيئة الوطنية للانتخابات تواصل تلقى طلبات راغبى الترشح للرئاسة

تلقى أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية

وتنتهى غدًا السبت في تمام الساعة الثانية ظهرًا لجنة تلقى أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية، برئاسة المستشار أحمد البنداري، مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، من تلقي أوراق الراغبين في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية للانتخابات الرئاسية 2024، حيث كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت عن فتح باب تلقي طلبات الترشح من يوم 5 أكتوبر الجارى حتي يوم 14 أكتوبر من التاسعة صباحًا وحتي الخامسة عصرًا عدا اليوم الأخير حتى الثانية ظهرًا .

رئيس حزب الشعب الجمهوري ترشحه للرئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات لخوض الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر للانتخابات الرئاسية

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