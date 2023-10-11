الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الهيئة الوطنية للانتخابات تواصل تلقى طلبات راغبى الترشح للرئاسة

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات، تلقي أوراق راغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لليوم السابع على التوالي.

وشهد محيط الهيئة تعزيزات أمنية حيث كثفت قوات الشرطة من وجودها أمام المقر بشارع قصر العيني، في أثناء عملية تقديم الأوراق الخاصة بالمرشحين.

بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات، في تمام التاسعة من صباح، اليوم، استقبال أوراق الراغبين في الترشح في الانتخابات الرئاسية، على أن يكون آخر يوم لاستقبال أوراق المرشحين هو 14 أكتوبر الجاري، حتى في الإجازات والعطلات الرسمية، على أن يتم غلق باب التقديم في الخامسة مساء.

وتستقبل الهيئة أوراق المرشحين أو وكلائهم يوميا حتى في الإجازات الرسمية، من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 مساء.

ويقدم طالب الترشح أو وكيله، طلبا إلى المجالس الطبية المتخصصة بمدينة نصر؛ لتوقيع الكشف الطبي على الراغب في الترشح بأحد المستشفيات المتخصصة لذلك، وهي إما مستشفى معهد ناصر، أو مستشفى الشيخ زايد التخصصي، أو مستشفى العاصمة الإدارية.

الهيئة الوطنية للانتخابات المرشحين للانتخابات الرئاسية المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024 شارع قصر العينى

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