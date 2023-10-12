"الوطنية للانتخابات" تواصل تلقى طلبات المرشحين للانتخابات الرئاسية

تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات، تلقي أوراق راغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لليوم الثامن على التوالي.

وشهد محيط الهيئة تعزيزات أمنية حيث كثفت قوات الشرطة من وجودها أمام المقر بشارع قصر العيني، في أثناء عملية تقديم الأوراق الخاصة بالمرشحين.

وبدأت الهيئة الوطنية للانتخابات، في تمام التاسعة من صباح، اليوم، استقبال أوراق الراغبين في الترشح في الانتخابات الرئاسية، على أن يكون آخر يوم لاستقبال أوراق المرشحين هو 14 أكتوبر الجاري، حتى في الإجازات والعطلات الرسمية، على أن يتم غلق باب التقديم في الخامسة مساء عدا اليوم الأخير.

وتستقبل الهيئة أوراق المرشحين أو وكلاءهم يوميا حتى في الإجازات الرسمية، من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 مساء.

ويقدم طالب الترشح أو وكيله، طلبا إلى المجالس الطبية المتخصصة بمدينة نصر؛ لتوقيع الكشف الطبي على الراغب في الترشح بأحد المستشفيات المتخصصة لذلك، وهي إما مستشفى معهد ناصر، أو مستشفى الشيخ زايد التخصصي، أو مستشفى العاصمة الإدارية.