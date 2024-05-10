الجمعة 10 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مراكز المنوفية التكنولوجية تواصل تلقي طلبات التصالح اليوم الجمعة

تلقى طلبات التصالح
تلقى طلبات التصالح

أعلنت الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بمحافظة المنوفية، فتح أبواب المراكز التكنولوجية أمام المواطنين، للتقديم على التصالح في مخالفات البناء، اليوم الجمعة رغم الإجازة.

وأوضحت الوحدات المحلية، أن المراكز التكنولوجية مفتوحة لخدمة المواطنين اليوم الجمعة من الثامنة صباحا حتى الثانية ظهر وفق تعليمات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، المتابعة المستمرة لسير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وشدد محافظ المنوفية على تذليل العقبات أولًا بأول وتبسيط الإجراءات وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، مضيفا أن المراكز التكنولوجية تعمل كخلايا نحل علي مدار الساعة لسرعة إنهاء الملفات واستكمال الاجراءات وتسريع معدلات الآداء،
ووجه رؤساء الوحدات المحلية ببذل المزيد من الجهد لإنجاز الملف وأنه سيكون هناك تقييم لمعدلات الانجاز أول بأول وتوعية المواطنين باهمية إستكمال بيانات ملفات التصالح.

وناشد المحافظ، المواطنين بأهمية التوجه إلى المراكز التكنولوجية المتواجدة داخل أنحاء المحافظة لاستثمار هذه الفرصة التي أتاحتها الدولة المصرية لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أنه تم وضع بنرات إرشادية بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة في أماكن ظاهرة تتضمن الإجراءات والأوراق والمستندات المطلوبة، فضلا عن تخصيص وتجهيز أماكن لانتظار المواطنين.

محافظة المنوفية محافظ المنوفية تلقي طلبات التصالح المركز التكنولوجي اليوم الجمعة

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