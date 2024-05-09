محافظ المنوفية يحيل مختصين بـ"التضامن" إلى انيابة العامة

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، واقعة فساد جديدة للنيابة العامة لإعمال شئونها بشأن ارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة تضر بالمال العام نُسبت الى بعض المختصين بمديرية التضامن الاجتماعي وأعضاء مجلس إدارة إحدى الجمعيات الأهلية بشبين الكوم، وما أثير بشأنهم من العرض غير الأمين الذي ترتب عليه جمع مبالغ مالية وإعادة صرفها في شكل مكافآت وأجور دون مراعاة الإجراءات والضوابط المنظمة، بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة بذات الشأن.

جاء ذلك بناءَ على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية وتقرير اللجنة المشكلة بقرار مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية رقم 14 الصادر بتاريخ 23-1-2024.

وأكد محافظ المنوفية استمرار مكافحة الفساد بشتى صوره وملاحقة الفاسدين، مشددا على عدم التستر على أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ على المال العام.

مستشفى شبين الكوم للجراحات المتخصصة

في سياق آخر، كان قد تابع محافظ المنوفية انتظام المنظومة بمستشفى شبين الكوم للجراحات المتخصصة (جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري) بمجمع مستشفيات ميت خلف شبين الكوم، حيث تفقد غرف العناية المركزة والعمليات واطمأن على الحالة العامة ومدى توافر الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية وتواجد نوبتجية الأطقم الطبية، وفي لفتة طيبة أمر محافظ المنوفية بتخصيص كشك بقرية أم خنان بنطاق مركز ومدينة قويسنا لمريض أجرى عملية تثبيت فقرات كمصدر ثابت له ولأسرته بناء على طلبه.

وشدد المحافظ على رفع درجة التأهب والجاهزية الكاملة بجميع المستشفيات الحكومية والمراكز والوحدات الصحية بنطاق المحافظة وتجهيز أقسام الاستقبال بالمستشفيات العامة والمركزية للتعامل الفورى خلال فترة الإجازات والأعياد مع حالات الطوارى والمترددين، فضلا عن متابعة جميع الأدوية الخاصة بالطوارئ لتقديم أوجه الرعاية الصحية للمرضى.

ومن جهته، أشار محافظ المنوفية إلى أن هناك لجان ميدانية مستمرة للمرور على المنشآت الطبية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، فضلًا عن إلغاء الراحات والأجازات خلال فترة الاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم لمتابعة توافر الخدمات الطبية ومدى التزام الفرق الطبية بنوبتجيات وجداول العمل وتوافر مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية ومديريات الخدمات بالاستمرار فى تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بمركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة للتعامل الفورى مع شكاوى المواطنين وسرعة إيجاد الحلول العاجلة حيالها.