الخميس 09 مايو 2024
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محافظات

مدرسة صديقة للبيئة.. رئيس جامعة المنوفية يتفقد "الشهيد عبدالرحمن حسن الديب"

دكتور احمد فرج القاصد
دكتور احمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية

تفقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية مدرسة الشهيد عبدالرحمن حسن الديب كنموذج لمبادرة "مدرسة صديقة للبيئة" التي أطلقتها الجامعة ضمن فعاليات ختام الأسبوع البيئي الحادي عشر الذي يعقد تحت شعار "الكوكب الأخضر مبادرات وشراكات بيئية" بهدف زيادة  الدور المجتمعي والتنموي  من خلال الإهتمام بالبيئة ودعم المؤسسات المختلفة لتحقيق الاستدامة، ورفع الوعي البيئي حول استدامة البيئة والتوجه نحو الأخضر.

ورافقه الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور ناصر عبدالباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ومحمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية وكان في استقبالهم الدكتورة سهام ثابت مديرة المدرسة.

واستهل الدكتور أحمد القاصد الجولة التفقدية بتفقد الملاعب والحدائق الخضراء بالمدرسة ومعامل ومكتبة المدرسة وفصول رياض الأطفال،مشيرًا إلى ان  الجامعة تسعى الى تحفيز المدارس داخل محافظة المنوفية على التحول إلى مدارس صديقة للبيئة، تعزيزًا لجهود مصر وتوجه القيادة السياسية نحو تعزيز الإقتصاد الأخضر، واستكمالًا للاطار المؤسسي في دعم الجهود الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠. 

وأكد "القاصد" الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لتطوير المنظومة التعليمية وتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب وإنشاء المدارس الجديدة والمتطورة في جميع المحافظات باعتبار أن التعليم هو أحد أعمدة الجمهورية الجديدة والهوض بالدولة.

رافق رئيس الجامعة في الجولة الدكتورة ناهد غنيم عميد كلية التربية، والدكتورة حنان الصادق عميد كلية التربية للطفولة والدكتور محمود فوزي وكيل كلية التربية  ومنسق المبادرة والدكتورة شيرين البحيري وكيل كلية الإعلام. 


وقد شارك في مبادرة مدرسة صديقة للبيئة كليات التربية  الإعلام، الاقتصاد  المنزلي،الزراعة، التربية الرياضية، التربية للطفولة المبكرة، التربية للتربية النوعية بأشمون.

محافظة المنوفية الاسبوعي البيئي الحادي عشر جامعة المنوفية مدرسة صديقة للبيئة مدير التعليم بمحافظة المنوفية

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