محافظ المنوفية يوزع مساعدات مالية وعينية على 53 حالة إنسانية

واصل اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، لقاءاته بالحالات الإنسانية ضمن سلسلة "رد الجميل"، والتي يحرص على تنظيمها بصفة دورية لتخفيف العبء عن كاهلهم وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم.

وسلم محافظ المنوفية، اليوم، مساعدات مالية وعينية ولحومًا ومواد غذائية لعدد (53) حالة من الحالات الإنسانية بقيمة إجمالية تقارب 400 ألف جنيه، لإعانتهم على تلبية متطلبات حياتهم اليومية ومراعاة لظروفهم المعيشية والاجتماعية الصعبة، فضلًا عن إرسال مساعدات مالية وعينية لعدد من الأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة إلى منازلهم مراعاة لظروفهم الصحية الشديدة وتخفيف العبء عن كاهلهم، وذلك بعد فحص أوراقهم من خلال لجنة المساعدات.

وخلال اللقاء، حرص المحافظ على الاستماع لكل حالة على حدة، للوقوف على الحالة الصحية والاجتماعية لهم، موجهًا مديرى المديريات بالتواصل المباشر مع جميع الحالات وفحص حالتهم، للوقوف على مطالبهم وتسهيل الإجراءات اللازمة لهم كل فيما يخصه.

تحويل 20 حالة مرضية إلى المستشفيات

ووجّه أبوليمون، وكيل وزارة الصحة، بتحويل (20) حالة مرضية إلى مستشفيات الجامعة والمخ والأعصاب والتأمين الصحى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتوفير العلاج المناسب لهم، كما كلف مدير مديرية التضامن الاجتماعي بتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لـ(14) حالة، لمساعدتهم على تلبية متطلبات الحياة المعيشية وكذا استخراج كروت خدمات متكاملة لعدد من ذوى الهمم، كما كلف المحافظ مدير مديرية التموين ببحث إمكانية إضافة المواليد لعدد (15) أسرة حتى يتمكنوا من صرف السلع التموينية المدعمة، ووجّه المحافظ وكيل وزارة العمل بالتواصل المباشر مع عدد (11) حالة لتوفير فرص عمل مناسبة لهم بالقطاع الخاص مراعاة لظروفهم المعيشية.

وفى نهاية اللقاء، أكد محافظ المنوفية حرصه على التواصل الدائم مع جموع أهالي وأبناء المحافظة، وأن مكتبه مفتوح دائمًا لتلبية مطالبهم، وأعرب المواطنون عن سعادتهم البالغة لدعمه الكامل ورعايته الشاملة لمطالبهم واحتياجاتهم وتقديم يد العون لهم وتخفيف العبء عن كاهلهم.