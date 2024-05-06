الإثنين 06 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"صحة المنوفية" تكثف أعمال مكافحة الحشرات بالحدائق العامة والمتنزهات

رش الحدائق والمتنزهات
رش الحدائق والمتنزهات

كثفت مديرية الصحة بالمنوفية، من أعمال مكافحة الحشرات الطائرة في محيط أماكن التجمعات والاحتفالات والمتنزهات العامة والمستشفيات، مع إقبال عدد كبير من المواطنين للاحتفال بعيد القيامة المجيد وشم النسيم، تحت إشراف الدكتورة زينب الصاوي مدير عام الأمراض المتوطنة بالمديرية، ومتابعة المهندس محمد مدين مدير إدارة مكافحة ناقلات الأمراض. 

من جانبها، أشارت الدكتورة رشا خضر  وكيل الوزارة، أن مديرية الصحة تكثف من انشطتها الوقائية وأعمال المكافحة خلال فترة الأجازات والأعياد وتتخذ تلك التدابير للقضاء علي ناقلات الأمراض. 

من جانبها، قامت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بمتابعة انتظام العمل بمنافذ تقديم الخدمة الطبية، حيث قامت بالمرور على مستشفي قويسنا المركزي، وتفقدت أقسام الإستقبال والطوارئ والعناية المركزة والحضانات والأقسام الداخلية وتابعت الإنتظام الإداري. 

وتجدر الإشارة إلى أن فرق الإشراف الطبية التابعة للمديرية وللإدارات الصحية بمحافظة المنوفية قد قامت بالانتشار المكثف لمتابعة سير العمل بالمستشفيات والوحدات الصحية والتأكد من انضباط الأطقم الطبية وباقي العاملين وتوافر الأدوية والمستلزمات بها.

كما قامت إدارة القوافل العلاجية بتقديم الخدمات الطبية داخل الكنائس، والعيادات المتنقلة بمحيط الكنائس، كما انتشرت فرق المبادرات الرئاسية بأماكن التجمعات بجميع مراكز ومدن المحافظة، لتقديم الخدمة الطبية للأخوة الأقباط من خلال توقيع الكشف الطبي على المواطنين في التخصصات الطبية المختلفة، وذلك في إطار التأمين الطبي للكنائس والمواطنين المترددين عليها.

وأوضحت وكيل الوزارة، بأنه تم التنسيق مع الإدارات الصحية والمستشفيات التابعة لها لتجهيز سيارات للتأمين الطبي للكنائس، وتعزيزها بأطباء في مختلف التخصصات الطبية، وصيادلة، وتمريض، كما تم الإمداد بأدوية ومستلزمات طبية للإسعافات الأولية.

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