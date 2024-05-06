الإنقاذ النهري ينتشل جثمان مواطن غرق بترعة القاصد في المنوفية

غرق مواطن خلال السباحة بترعة القاصد احتفالا بـ شم النسيم ونجحت فرق الإنقاذ النهري في استخراج الجثمان ونقله إلي مستشفى بركة السبع المركزى.

وتلقى اللواء عمرو روؤف مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع يفيد بورود بلاغ بمصرع شخص في ترعة القاصد الماره على قرية جنزور التابعة لذات المركز وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير المحضر اللازم.

علي الفور انتقلت قوه من مركز شرطة بركة السبع برئاسة الرائد محمد فرغلي رئيس المباحث والذي تبين له مصرع شخص يدعي "رجب، ش، ع،" يبلغ من العمر 38عام مقيم قرية ميت ام صالح التابعة لذات المركز ويعمل بهيئة السكة الحديد ببنها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثمان بعد غرقه بساعات، وتم نقله إلى المستشفى لمعاينة الطب الشرعي، وينتظر أسرة المتوفى انتهاء تصاريح الدفن لدفنه بمقابر العائلة.