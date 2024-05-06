الإثنين 06 مايو 2024
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محافظات

محافظ المنوفية يعلن جاهزية المراكز التكنولوجية لبدء تلقى طلبات التصالح غدًا

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، عن جاهزية ورفع درجة الاستعداد التام بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة بإجمالي 12 مركزا على مستوى المحافظة، لبدء تلقى طلبات تصالح المواطنين علي مخالفات البناء وذلك غدًا الثلاثاء وفقا لقانون التصالح الجديد، مشددًا على تقديم كل أوجه التيسيرات والتسهيلات اللازمة أمام المواطنين كونه أحد الملفات المهمة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

محافظ المنوفية يؤكد متابعته ميدانيًا أعمال اللجان بالمراكز التكنولوجية

وأكد محافظ المنوفية أنه سيتابع بنفسه ميدانيًا أعمال اللجان بالمراكز التكنولوجية للتأكد من انتظام سير العمل وتذليل العقبات أولًا بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، لافتًا إلى أنه تم تدعيم جميع المراكز التكنولوجية بمختلف الأجهزة والحواسيب اللازمة والانتهاء من تدريب 165 من الكوادر بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن على بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات لسرعة إنهاء ملفات التصالح تحقيقًا لرغبات المواطنين. 

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية وعلى مدار الساعة لانتظام عمل اللجان بملفات التصالح وتخصيص شبابيك بكل مركز تكنولوجي للتعامل مع طلبات التصالح، فضلًا عن تعليق بانرات إرشادية لتعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة للتصالح لتخفيف العبء وتوفير الوقت والتسهيل على المواطنين لاستيفاء كل أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم، والتأكيد على ضرورة تكاتف كل الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وبما يحقق الصالح العام.

وعلى صعيد آخر منفصل، كان شدد اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالتصدي بكل حزم والمتابعة الدقيقة لمنع ظاهرة البناء المخالف سواءً كانت مخالفات بناء علي الأراضي الزراعية أو بناء أدوار مخالفة داخل الحيز العمراني وحالات البناء دون ترخيص على الأراضي الزراعية. 

محافظة المنوفية تلقي طلبات التصالح محافظ المنوفية غدا بدا التلقيح جاهزية المراكز التكنولوجية

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