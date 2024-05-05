الأحد 05 مايو 2024
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محافظات

"ليالي".. محمد عدوية يُشعل حفل "ليالي مصر" في المنوفية

الفنان محمد عدويه
الفنان محمد عدويه

أشعل الفنان محمد عدوية حفل أولى ليالي مصر بنادي سيتي كلوب بشبين الكوم حيث غني العديد من الأغاني منها ولا كان، كما أطلق إحدى أغانيه الجديدة وهي ليالي والتي لاقت إعجاب الجمهور المنوفى. 

وقدم المطرب محمد عدوية وجبة فنية دسمة أعجبت الجمهور ولاقت تفاعلا غير مسبوقا، وتفاعل معه الأطفال والشباب والأطفال وطلب منه الجمهور إعادة بعض الأغاني المفضلة لديه ولبي طلباتهم في الحال. 

ويقام الحفل بنادي سيتي كلوب في شارع الاستاد بمدينة شبين الكوم التابعة لمحافظة المنوفية، للاحتفال بأعياد الربيع، والذي يعد من ضمن مشروع حفلات ليالي مصر التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

"ليالي مصر"، مشروع أطلقته شركتا "المتحدة برودكشن" و"تذكرتي" خلال أعياد الربيع وشم النسيم برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو يتضمن مجموعة من الفعاليات الترفيهية والحفلات يتم تنظيمها لأول مرة في عدد كبير من المحافظات.

"ليالي مصر" هو مشروع يشمل في مرحلته الأولى عددا كبيرا من الحفلات الغنائية الضخمة يحييها ألمع نجوم مصر والعالم العربي، خلال احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم، في معظم محافظات مصر من الدلتا للصعيد.

يأتي "ليالي مصر" في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للحفاظ على الريادة المصرية في الفن والثقافة، لتصل الرسالة لكل ربوع مصر، بجانب الترويج للكثير من المحافظات كمقاصد للسياحة الداخلية من خلال تنظيم الحفلات فيها.

محمد عدوية حفل ليالي الربيع الشركة المتحدة شبين الكوم انادي سيتي كلوب

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