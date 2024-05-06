جامعة المنوفية تنظم 7 مبادرات خضراء في ختام مهرجان الأسبوع البيئي الحادي عشر

تحتفل الجامعة وقطاع خدمة المجتمع بختام فعاليات مهرجان الأسبوع البيئي الحادي عشر تحت عنوان "الكوكب الأخضر: مبادرات وشراكات بيئية"، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية. يأتي ذلك بإشراف الدكتور صبحي شرف، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك يوم الأربعاء 8 مايو.

وكشف الدكتور أحمد القاصد عن عدد من المبادرات الخضراء، منها "مبادرة الصحة المستدامة"، حيث سيتم تجهيز عيادات طبية مجانية لمنسوبي الجامعة بمركز المعلومات الإدارية، بالتعاون مع كليات الطب والصيدلة.

كما سيتم استقبال عيادات طب الأسنان للكشف المجاني في إطار الاحتفال بيوم اليتيم. بالإضافة إلى فتح العيادات البيطرية المجانية بكلية الطب البيطري.

وأوضح رئيس الجامعة أن مبادرات الأسبوع البيئي تستهدف الحفاظ على البيئة من خلال مبادرات كليات الجامعة الخضراء المستدامة، ومدرسة صديقة للبيئة، ومبادرة الطالب المنتج التي تهدف إلى دمج الطلاب في كافة الأنشطة الجامعية والاستفادة من طاقاتهم وإبداعهم، وتدريبهم على كافة الأنشطة الجامعية، وذلك يأتي ضمن توجه الجامعة لدمج الطلاب في كافة الأنشطة الجامعية وخلق خريج يواكب احتياجات سوق العمل.

ومن جانبه، أشار الدكتور صبحي شرف إلى تبني الجامعة للعديد من المبادرات، منها مبادرة الوعي الأثري والوعي المستدام، ومبادرة الآسرة الخضراء في كليات الآداب، الإعلام، والاقتصاد المنزلي.

وأضاف الدكتور صبحي شرف أن ختام الأسبوع سيشهد أيضًا عرض معرض للزهور في كلية الزراعة للتأكيد على أهمية الحفاظ على البيئة، بالتعاون مع مديرية الزراعة بالمنوفية، بالإضافة إلى مبادرة النور والأمل لرعاية المكفوفين، ومبادرة المشروعات الخضراء الذكية بنموذج جهاز فحص العين في كلية العلوم الطبية التطبيقية.