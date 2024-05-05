الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

توافد أهالى المنوفية على حضور أولى حفلات "ليالي مصر" التي أطلقتها المتحدة بنادي سيتي كلوب (صور)

جانب من الحفل
جانب من الحفل

بدأ أهالي محافظة المنوفية بالتوافد على نادي سيتي كلوب لحضور أولى حفل ليالي الربيع والتي سوف يحييها الفنان حكيم والفنان محمد عدوية.

ويقام الحفل بنادي سيتي كلوب في شارع الاستاد بمدينة شبين الكوم التابعة لمحافظة المنوفية، للاحتفال بأعياد الربيع، والذي يعد من ضمن مشروع حفلات ليالي مصر التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل الغنائي الذي يضم العديد من الفقرات في الساعة العاشرة مساء.

"ليالي مصر"، مشروع أطلقته شركتا "المتحدة برودكشن" و"تذكرتي" خلال أعياد الربيع وشم النسيم برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو يتضمن مجموعة من الفعاليات الترفيهية والحفلات يتم تنظيمها لأول مرة في عدد كبير من المحافظات.

"ليالي مصر" هو مشروع يشمل في مرحلته الأولى عددا كبيرا من الحفلات الغنائية الضخمة يحييها ألمع نجوم مصر والعالم العربي، خلال احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم، في معظم محافظات مصر من الدلتا للصعيد.

يأتي "ليالي مصر" في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للحفاظ على الريادة المصرية في الفن والثقافة، لتصل الرسالة لكل ربوع مصر، بجانب الترويج للكثير من المحافظات كمقاصد للسياحة الداخلية من خلال تنظيم الحفلات فيها.

أولى حفلات ليالي مصر

حفلات ليالي مصر
حفلات ليالي مصر
أولى حفلات ليالي مصر
أولى حفلات ليالي مصر
الشركة المتحدة حفل ليالي الربيع المنوفية سيتي كلوب أهالي محافظة المنوفيه

مواد متعلقة

كنائس المنوفية تستقبل المهنئين من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب

قبل ساعات من عيد شم النسيم.. "صحة المنوفية" تضبط 540 كيلو أسماك فاسدة

رئيس جامعة المنوفية: رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية ومعهد الكبد القومي خلال احتفالات شم النسيم

الأكثر قراءة

محمد عبده يعلن إصابته بالسرطان.. بكى فى رسالة صوتية على الهواء

هيئة البث الإسرائيلية: المقترح المصرى حظي بتأييد جميع أعضاء مجلس الوزراء الحربى

ما بعد الإصلاحات.. المؤسسات الدولية تشهد للاقتصاد المصري

"خان زوجته وعاش تجربة المساكنة ويذهب لطبيب نفسي".. أبرز تصريحات كريم فهمي المثيرة للجدل

قبل بدء التنفيذ رسميًا.. إجراءات تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء خطوة بخطوة

وسط أجواء عائلية.. شريف رمزي يحتفل بعيد شم النسيم في أبو ظبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

سادة القريتين.. والرباط الخفى

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

قمة «بانجول» الإسلامية

حسين دعسة

الرقص مع الثلج.. فى زمن حماس المختلف!

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

صور

مسار العائلة المقدسة: أهلاً بكم في "عذراء المعادي"

أجواء روحانية فى كاتدرائية جميع القديسين بعيد القيامة

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الجيش الإسرائيلى لنتنياهو: الصفقة المصرية فرصتنا لإعادة المحتجزين

نتنياهو يواصل جهوده لعرقلة المفاوضات مع حماس

خوفًا من إقالته.. نتنياهو يدلى بتصريحات متناقضة بشأن إنهاء حرب غزة