توافد أهالى المنوفية على حضور أولى حفلات "ليالي مصر" التي أطلقتها المتحدة بنادي سيتي كلوب (صور)

بدأ أهالي محافظة المنوفية بالتوافد على نادي سيتي كلوب لحضور أولى حفل ليالي الربيع والتي سوف يحييها الفنان حكيم والفنان محمد عدوية.

ويقام الحفل بنادي سيتي كلوب في شارع الاستاد بمدينة شبين الكوم التابعة لمحافظة المنوفية، للاحتفال بأعياد الربيع، والذي يعد من ضمن مشروع حفلات ليالي مصر التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل الغنائي الذي يضم العديد من الفقرات في الساعة العاشرة مساء.

"ليالي مصر"، مشروع أطلقته شركتا "المتحدة برودكشن" و"تذكرتي" خلال أعياد الربيع وشم النسيم برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو يتضمن مجموعة من الفعاليات الترفيهية والحفلات يتم تنظيمها لأول مرة في عدد كبير من المحافظات.

"ليالي مصر" هو مشروع يشمل في مرحلته الأولى عددا كبيرا من الحفلات الغنائية الضخمة يحييها ألمع نجوم مصر والعالم العربي، خلال احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم، في معظم محافظات مصر من الدلتا للصعيد.

يأتي "ليالي مصر" في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للحفاظ على الريادة المصرية في الفن والثقافة، لتصل الرسالة لكل ربوع مصر، بجانب الترويج للكثير من المحافظات كمقاصد للسياحة الداخلية من خلال تنظيم الحفلات فيها.

أولى حفلات ليالي مصر

حفلات ليالي مصر